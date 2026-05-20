Ürdün hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı
Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Ürdün devlet haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Ürdün silahlı kuvvetleri bugün ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir insansız hava aracını ele geçirip düşürdü.Haber ajansının askeri bir açıklamaya dayandırdığı habere göre, insansız hava aracı sabahın erken saatlerinde Ceraş Valiliği'nin Balila bölgesinde düşürüldü. İHA’nın parçalarının Ceraş kentindeki evlerin üzerine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.Yapılarda ufak hasarlar oluştuğu belirtilirken İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi.
14:04 20.05.2026
Ürdün devlet haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Ürdün silahlı kuvvetleri bugün ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir insansız hava aracını ele geçirip düşürdü.
Haber ajansının askeri bir açıklamaya dayandırdığı habere göre, insansız hava aracı sabahın erken saatlerinde Ceraş Valiliği'nin Balila bölgesinde düşürüldü. İHA’nın parçalarının Ceraş kentindeki evlerin üzerine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.
Yapılarda ufak hasarlar oluştuğu belirtilirken İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi.
