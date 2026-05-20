https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/urdun-hava-sahasina-giren-ihanin-dusuruldugunu-acikladi-1105889269.html

Ürdün hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Ürdün hava sahasına giren İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T14:04+0300

2026-05-20T14:04+0300

2026-05-20T14:04+0300

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/0c/1064463194_0:14:740:430_1920x0_80_0_0_2180b65f5e2b3b2ac1f095ddff0d6381.jpg

Ürdün devlet haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Ürdün silahlı kuvvetleri bugün ülkenin hava sahasına giren kimliği belirsiz bir insansız hava aracını ele geçirip düşürdü.Haber ajansının askeri bir açıklamaya dayandırdığı habere göre, insansız hava aracı sabahın erken saatlerinde Ceraş Valiliği'nin Balila bölgesinde düşürüldü. İHA’nın parçalarının Ceraş kentindeki evlerin üzerine düştüğü, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.Yapılarda ufak hasarlar oluştuğu belirtilirken İHA'nın hangi ülkeden gönderildiğine dair bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/iran-devrim-muhafizlari-dusman-saldirisi-tekrarlanirsa-savas-bolgenin-otesine-uzanir-1105885451.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60