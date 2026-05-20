Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İran Devrim Muhafızları: Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
12:23 20.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemiİran Devrim Muhafızları askeri
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında bulundu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.
İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, “Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek.” ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları, “İran’ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında” görüleceği değerlendirmesinde bulundu.
