https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/iran-devrim-muhafizlari-dusman-saldirisi-tekrarlanirsa-savas-bolgenin-otesine-uzanir-1105885451.html

İran Devrim Muhafızları: Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır

İran Devrim Muhafızları: Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkeye yönelik olası bir saldırı durumuna ilişkin, “Düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır” uyarısında... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T12:23+0300

2026-05-20T12:23+0300

2026-05-20T12:23+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104959307_0:38:747:458_1920x0_80_0_0_f3255d221e3227ea800a3c4538704e52.png

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı.İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtilen açıklamada, “Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte, savaş bölgenin ötesine uzanacak ve hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek.” ifadelerine yer verildi.Devrim Muhafızları, “İran’ın gücünün sanal mecralarda değil savaş meydanında” görüleceği değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iranda-150den-fazla-kiz-cocugu-oldurulmustu-abd-kongresinde-sorumlulugun-ustlenilmesi-istendi-1105865922.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail