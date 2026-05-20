https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/turkiye-kupasi-finalinin-hakemi-belli-oldu-1105898671.html
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
2026 Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde görev yapacak hakem kadrosu belli oldu. Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak final karşılaşmasını Halil Umut Meler... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T18:59+0300
2026-05-20T18:59+0300
2026-05-20T18:59+0300
spor
halil umut meler
hakem
tff merkez hakem kurulu
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079627223_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b6bfc8284e46687ede7d00ea1f4f0e0.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemlerini duyurdu.Açıklamaya göre, Antalya’daki Corendon Airlines Park Stadı’nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te başlayacak Trabzonspor ve Konyaspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/trabzonspordan-ilk-transfer-ernest-muci-takimda-kaldi-1105898549.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079627223_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f4023cdf172cf2d52ae3efb693a5c2c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
halil umut meler, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası
halil umut meler, hakem, tff merkez hakem kurulu, hakem hataları, video yardımcı hakem (var), merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası
Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
2026 Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde görev yapacak hakem kadrosu belli oldu. Trabzonspor ve Konyaspor arasında oynanacak final karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemlerini duyurdu.
Açıklamaya göre, Antalya’daki Corendon Airlines Park Stadı’nda 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45’te başlayacak Trabzonspor ve Konyaspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.