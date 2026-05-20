Trabzonspor'dan ilk transfer: Ernest Muçi takımda kaldı
Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini aldı. Bordo-mavili kulüp, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma...
Beşiktaş'tan kiralık gelen Ernest Muçi, 8 taksit halinde toplam 8 milyon 500 bin euro bedelle Trabzonspor'da kaldı.Karadeniz ekibi, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Siyah-beyazlı kulüp de yaptığı paylaşımda Ernest Muçi’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.
18:44 20.05.2026
© AA / Ahmet Serdar EserTrabzonspor
Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi’nin bonservisini aldı. Bordo-mavili kulüp, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimle duyurdu.
Beşiktaş'tan kiralık gelen Ernest Muçi, 8 taksit halinde toplam 8 milyon 500 bin euro bedelle Trabzonspor'da kaldı.
Karadeniz ekibi, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüp de yaptığı paylaşımda Ernest Muçi’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.
