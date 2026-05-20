Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık, onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek kendisiyle başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi. 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T23:25+0300
23:25 20.05.2026 (güncellendi: 23:26 20.05.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Görüşmeye dair gazetecilere konuşan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump şunları söyledi:
Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor.