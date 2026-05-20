Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık, onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek kendisiyle başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkiye... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
Trump: Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık, onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var

23:25 20.05.2026 (güncellendi: 23:26 20.05.2026)
© AP Photo / Evan VucciErdoğan ve Trump Oval Ofis'te
Erdoğan ve Trump Oval Ofis'te - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek kendisiyle başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Trump, Connecticut eyaletinde katıldığı askeri mezuniyet töreninin ardından Washington'a dönüşünde, Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Görüşmeye dair gazetecilere konuşan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump şunları söyledi:

Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor.

