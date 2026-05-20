Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 'Müspet bir gelişme'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındıkları bir telefon görüşmesi yaptı.
2026-05-20T21:27+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
donald trump
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.
Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Erdoğan NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Trump'a, önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun, bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu ifade etti.