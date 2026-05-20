https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/cumhurbaskani-erdogan-trump-ile-telefonda-gorustu-1105901468.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 'Müspet bir gelişme'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 'Müspet bir gelişme'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındıkları bir telefon görüşmesi yaptı. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T21:27+0300

2026-05-20T21:27+0300

2026-05-20T21:48+0300

recep tayyip erdoğan

dünya

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099675825_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7bf2affc294a8f0ebd7e78b2049d2fb3.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.Erdoğan NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, Zirve'nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Trump'a, önceki gün ABD'nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun, bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/lavrov-rusya-ve-cinin-ittifaki-batinin-baskilarina-ragmen-tarihin-en-guclu-seviyesinde-1105901106.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, donald trump