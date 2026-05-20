Rusya ve Çin arasında dev zirve: Çok kutuplu dünya mesajı ve 42 yeni anlaşma

Sputnik Türkiye

Moskova ve Pekin, liderler düzeyindeki kritik zirvenin ardından küresel dengeleri değiştirecek ortak deklarasyonlara imza atarken, iki ülke arasındaki... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, iki ülke arasındaki kapsamlı ortaklığı ve stratejik etkileşimi derinleştirmeye yönelik ortak deklarasyonu kabul etti. Zirve kapsamında liderler, çok kutuplu dünyanın inşasına ve yeni tip uluslararası ilişkilerin kurulmasına yönelik tarihi deklarasyona imza attı. Daha adil bir dünya düzeni oluşturulması yolunda koordinasyonu artırma kararı alan taraflar; BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) küresel rollerinin güçlendirilmesine özel bir önem atfetti. Askeri ve stratejik güvenlik alanında da ortak refleks gösteren taraflar, nükleer misyonların istikrarsızlaştırıcı şemalarına ve uzaya silah konuşlandırılmasına karşı net bir duruş sergiledi.Ticarette yerel para birimi dönemi ve enerji projeleriZirve boyunca diplomatik ve ekonomik ilişkileri güçlendiren toplam 42 ortak belge imzalandı. Rusya ve Çin, ticaret hacmini daha da büyütme ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin payını artırma yönündeki kararlılıklarını yeniden teyit etti. İki ülke arasındaki en stratejik başlıklardan biri olan ve Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin’e taşıması planlanan Sibirya'nın Gücü-2 doğalgaz boru hattı projesi de masaya yatırıldı. Ancak projeye ilişkin nihai bir sözleşme imzalanmadı. Taraflar projenin bazı teknik ve ticari parametreleri üzerindeki uzlaşı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Zirvede ekonomik ortaklıkların yanı sıra iki ülkenin üniversiteleri arasında işbirliğini öngören eğitim anlaşmaları da hayata geçirildi.

