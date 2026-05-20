Çinli uzmandan Putin-Şi zirvesi yorumu: İlişkiler daha yüksek bir seviyeye ulaştı
Çinli Rusya uzmanı Wang, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Pekin ziyaretinin iki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıdığını belirterek, imzalanan yeni anlaşmaların mevcut ortaklığın bir tekrarı değil, yeni koşullarda atılmış ileri yönde bir adım olduğunu vurguladı.
Çin merkezli Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya Araştırmaları Derneği Kıdemli Danışmanı Wang Xianju, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve yapıcı seyrettiğine yönelik açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.
Putin’in gerçekleştirdiği resmi ziyaretin Çin-Rusya ilişkilerindeki sarsılmazlığı gözler önüne serdiğini belirten Wang, bu temasların ikili bağların daha da derinleşmesine ve seviyesinin yükselmesine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.
İki ülke liderinin üç saati aşkın bir süre boyunca son derece samimi, gerçekçi, kapsamlı ve yapıcı bir fikir alışverişinde bulunduğunu kaydeden uzman, görüşmenin arka planındaki diplomatik emeğe dikkat çekti.
Yeni koşullarda gelişen ortaklık
Zirvenin ardından yayımlanan ortak deklarasyona ve imzalanan 20 işbirliği belgesine atıfta bulunan Wang, bu adımların stratejik önemini şu sözlerle özetledi:
"Bu belgelerin, halihazırda var olan anlaşmaların sıradan bir tekrarı olmadığı kanaatindeyim. Aksine bu durum, değişen yeni koşullarda ortaya konan ve Çin-Rusya ilişkilerini çok daha yüksek bir seviyeye taşıyan bir gelişmedir."