Rus uzman: Ermenistan’daki Rus gözaltıları, Moskova-Erivan ilişkilerini koparma planının parçası
© AAErmenistan Savunma Bakanı: Rusya’dan yeni savunma kredisi talep edebiliriz
© AA
Abone ol
Güney Kafkasya Ülkeleri Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, Ermenistan’da altı Rus vatandaşının “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasını, Erivan’ın Batı’ya yönelişi bağlamında “Rusya karşıtı provokasyon” olarak nitelendirdi.
Güney Kafkasya Ülkeleri Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ermenistan’da belgesel çekimi için bulunan altı Rus vatandaşının “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Mihaylov, Rus vatandaşlarına yönelik baskının artacağını, Moskova’nın da vatandaşlarını korumak için daha sert önlemler alabileceğini belirtti.
Rus uzman, bu gözaltıların arkasında “Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri daha da bozma” hedefinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
Aslında, belgesel çekimi yapan altı Rus vatandaşının sözde 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının arkasında, her şeyden önce, belirli güçlerin Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkileri daha da bozma isteği yatıyor. Ermenistan, Rusya karşıtı yaptırımlara, NATO'ya, Avrupa Birliği'ne yönelen bir çizgiye girdi. Buna hazır olmak, her türlü provokasyona hazırlıklı olmak gerekiyor.
Mihaylov, söz konusu ekibin aslında “manastırlar, ülkenin güzellikleri” üzerine çekim yaparak halklar arası yakınlaşmaya katkı sunmak istediğini, ancak bunun “şüpheli casusluk faaliyeti” şeklinde sunulduğunu belirtti. Aynı dönemde Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Kilisesi ve ruhani liderler üzerindeki baskısına dikkat çeken Mihaylov, tüm bu gelişmelerin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.
Paşinyan şu anda iktidarını kaybetmekten korkuyor, seçimleri var. Bu yüzden Ermeni yönetiminin ve güvenlik birimlerinin attığı her adım, ülke içindeki durumu tamamen kontrol altına almaya, Ermenilerin Ermenistan’ın mevcut yönetiminin çizgisini benimsemesini sağlamaya yönelik.
Mihaylov, bu olayın Ermenistan topraklarında Rus vatandaşlarına yönelik daha geniş kapsamlı bir kampanyanın ilk halkası olduğunu belirtek, Rusya ile ilgili herkesin mercek altında olacağını vurguladı.
Bunun son olay olmayacağı açık; durum daha da kötüleşecek. Ermeni hükümetini eleştiren veya Rus devletiyle herhangi bir şekilde bağlantılı olan (vatandaşlık, iş veya her ikisi yoluyla) herkes yakından izlenecek. Herhangi bir hoşnutsuzluk, açıklama ya da çıkış durumunda, en azından Ermenistan’dan sınır dışı edilecek; en kötü ihtimalle ise tutuklanıp cezaevine konulacak. Buna hazırlıklı olmak lazım.
Mihaylov, Ermenistan’daki siyasi iklimin giderek sertleşeceğini, özellikle “Rusya karşıtı söylemin” tırmanacağına dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus vatandaşlarına Ermenistan’a seyahatten kaçınma çağrısını da değerlendiren Mihaylov, uyarının “tesadüf olmadığını” vurguladı:
Rus istihbarat kurumları ve Dışişleri Bakanlığı, iç durumu yakından izliyor ve vatandaşların haklarına yönelik belirli tehditler olduğunu görüyor. Aramızda çok sayıda çifte vatandaş Ermeni var; Ermenistan’da akrabaları, Rusya’da işleri, yatırımları bulunuyor, her şey karşılıklı bağlantılı. Bu kişiler baskıya maruz kalabilir; hatta Rusya’da Paşinyan’ın politikalarına karşı hoşnutsuzluklarını dile getirmiş olmaları halinde, akrabalarına baskı yapılarak Ermenistan’a dönmeleri için zorlanmaları bile mümkün.
Mihaylov, bu çerçevede Moskova’nın vatandaşlarını korumak için daha sert adımlar atabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya’nın, vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla önlemler alması gerektiğini düşünüyorum. Bu arka planda, Rusya’nın, ‘düşmanca ülkelerde’ gözaltına alınan vatandaşlarının haklarını korumak için gerekirse silahlı güç kullanabileceğine dair açıklamaların yapılması da tesadüf değil.