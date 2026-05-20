Rus uzman: Ermenistan’daki Rus gözaltıları, Moskova-Erivan ilişkilerini koparma planının parçası

Güney Kafkasya Ülkeleri Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, Ermenistan’da altı Rus vatandaşının “casusluk” suçlamasıyla gözaltına... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T17:27+0300

Güney Kafkasya Ülkeleri Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Yevgeniy Mihaylov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ermenistan’da belgesel çekimi için bulunan altı Rus vatandaşının “casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Mihaylov, Rus vatandaşlarına yönelik baskının artacağını, Moskova’nın da vatandaşlarını korumak için daha sert önlemler alabileceğini belirtti.Rus uzman, bu gözaltıların arkasında “Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkileri daha da bozma” hedefinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:Mihaylov, söz konusu ekibin aslında “manastırlar, ülkenin güzellikleri” üzerine çekim yaparak halklar arası yakınlaşmaya katkı sunmak istediğini, ancak bunun “şüpheli casusluk faaliyeti” şeklinde sunulduğunu belirtti. Aynı dönemde Başbakan Nikol Paşinyan’ın Ermeni Kilisesi ve ruhani liderler üzerindeki baskısına dikkat çeken Mihaylov, tüm bu gelişmelerin hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.Mihaylov, bu olayın Ermenistan topraklarında Rus vatandaşlarına yönelik daha geniş kapsamlı bir kampanyanın ilk halkası olduğunu belirtek, Rusya ile ilgili herkesin mercek altında olacağını vurguladı.Mihaylov, Ermenistan’daki siyasi iklimin giderek sertleşeceğini, özellikle “Rusya karşıtı söylemin” tırmanacağına dikkat çekti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Rus vatandaşlarına Ermenistan’a seyahatten kaçınma çağrısını da değerlendiren Mihaylov, uyarının “tesadüf olmadığını” vurguladı:Mihaylov, bu çerçevede Moskova’nın vatandaşlarını korumak için daha sert adımlar atabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

