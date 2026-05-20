'Putin'in Çin ziyareti iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor'

Sputnik Türkiye

Çinli muhabir Gao, Putin'in Çin ziyaretinin Trump'ın Pekin'deki temaslarını izlediğine dikkat çekerek bunun zirveye ayrı bir önem kazandırdığını kaydetti. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T12:54+0300

CGTN Radyo muhabiri Gao Yingshi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyaretini değerlendirerek, iki ülke arasındaki köklü ortaklığın geleceğine ve küresel dengelerdeki rolüne dikkat çekti.Sputnik'e demeç veren Gao'nun vurduğu yaptığı hususlar şöyle:"Çin ile Rusya arasındaki stratejik koordinasyon ortaklığının 30. yılı ve İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25. yıldönümü, iki ülke liderine ikili ilişkilerin gelecekteki rotasını çizmek için uygun bir fırsat sunuyor.Putin’in bu önemli ziyareti, ABD Başkanı Trump’ın Çin seyahatinin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Bu durum, iki devlet başkanına son uluslararası durum hakkında görüş alışverişinde bulunmaları için değerli bir zemin hazırlıyor.Pekin yönetimi açısından, ABD ile ilişkileri istikrara kavuşturma hedefleri ile Rusya ile stratejik güveni pekiştirme gayretleri birbirine paralel ilerliyor ve birbirini dışlamıyor. Bu yaklaşım, Çin diplomasisinin net bir yansıması olarak öne çıkıyor.'Stratejik ve ekonomik bağlar güçleniyor'Stratejik bir perspektiften bakıldığında, Çin ve Rusya birbirlerinden asla koparılamayacak iki komşu ülke konumunda bulunuyor. İki ülke arasında tesis edilen istikrarlı ilişkiler, dünya meselelerinde önemli ve olumlu bir rol oynuyor.Enerji açısındansa Rusya, Çin’in çeşitlendirilmiş enerji ithalatının çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Özellikle ABD-İran savaşının patlak vermesinden sonra, Rusya'nın Çin'e yaptığı petrol ve gaz sevkiyatı, petrol fiyatlarının istikrara kavuşmasında olumlu bir etki yarattı.Ekonomik ve ticari bağlar cephesinde ise ikili ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 228 milyar dolara ulaşarak, 200 milyar dolar eşiğini üst üste üçüncü yılda da aşmayı başardı. Böylece Çin, ardı ardına 16. yılda da Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olma unvanını korudu."

