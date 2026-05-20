Putin ve Şi'den imza: Rusya-Çin ilişkileri derinleştirilecek

Putin'in Pekin'e yaptığı ziyarette iki ülke arasında ilişkilerin derinleştirilmesini öngören ortak deklarasyonun yanı sıra çeşitli alanlarda ikili anlaşmalar... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T11:37+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki görüşmelerin ardından basının karşısına geçti.İki lider, Rusya-Çin ilişkilerinin derinleştirilmesine ilişkin ortak deklarasyonu imzaladı.Rusya ve Çin'den bakanlar ve üst düzey yetkililer, Putin ile Şi'nin huzurunda ekonomi, ulaştırma, teknoloji de dahil çeşitli alanlarda 20'den fazla belgeye de imza attı.'ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları Ortadoğu'da istikrarı baltalıyor'Putin ve Şi tarafından imzalanan Kapsamlı Ortaklık ve Stratejik Etkileşimin Daha da Güçlendirilmesi ile İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği İlişkilerinin Derinleştirilmesine İlişkin Ortak Deklarasyon'da öne çıkan maddeler:🔴Rusya ve Çin, Ukrayna çatışmasının diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana🔴İki ülke, BM Şartı ilkeleri temelinde krizin kök nedenlerinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyor ve Ukrayna'da kalıcı barışın tesisi için gösterilen tüm çabaları destekliyor🔴Çin ve Rusya, askeri alandaki işbirliği mekanizmalarını daha da geliştirecek🔴İki ülke, ordular arasındaki dostluğu güçlendirmeye ve çeşitli meydan okuma ile tehditlere birlikte yanıt vermeye devam edecek🔴Rusya ve Çin, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını uluslararası hukukun ihlali ve Ortadoğu'daki istikrarın baltalanması olarak değerlendiriyor🔴Rusya ve Çin, Ortadoğu'daki çatışmanın taraflarını müzakerelere çağırıyor🔴Rusya-Çin ilişkileri bloklaşma ve cepheleşme niteliği taşımıyor ve üçüncü ülkeleri hedef almıyor🔴Rusya ve Çin, ilişkilerini karşılıklı egemenliğe saygı ve birbirlerinin içişlerine karışmama ilkeleri çerçevesinde geliştiriyor🔴Rusya ve Çin arasındaki İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, modern ilişkilerin uzun vadeli temelini teşkil ediyor🔴Rusya ve Çin, medeniyet çeşitliliğini savunuyor, kültürel egemenliği koruyor ve ideoloji alanında bir çatışmaya girmiyor🔴Ülkeler, en üst düzeyde yakın temasları sürdürecek ve hükümetler arasında etkin bir etkileşim sağlayacak

