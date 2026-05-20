Putin-Şi Zirvesi, ulusal para birimlerine geçişi ve enerji güvenliğinin sağlamlaşmasını tescilledi
Mısırlı uzman Gobâşî’ye göre Vladimir Putin ve Şi Cinping’in yaptığı açıklamalar, ikili işbirliğinin geleceğine dair çok sayıda kritik mesaj barındırıyor.
Kahire’deki El-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Dr. Muhtar Gobâşî, Rusya ve Çin liderleri tarafından yapılan açıklamaların taşıdığı istisnai öneme ve derin stratejik anlama dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan uzman, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Söz konusu açıklamalar, Rusya ile Çin arasında hiçbir koşulda sarsılmayacak olan, kırılmaz bir stratejik ortaklığın ve güçlü bir ittifakın varlığını teyit ediyor. Uluslararası veya bölgesel düzeydeki başka hiçbir ilişki ağının ya da ittifakın bu ortaklığı gölgelemesi mümkün değil.”
İttifakın derinliğine vurgu yapan Gobâşî, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Bu ortaklığın muazzam gücü, gerçekleştirilen ziyaretin niteliğinde ve iki lider arasındaki görüşmenin samimi, güvene dayalı atmosferinde açıkça tezahür ediyor. Bu durum, hayati öneme sahip stratejik bir ittifakın inşasına zemin hazırlayan karşılıklı güveni yansıtıyor. Ayrıca bu zirve, özellikle Trump'ın gerçekleştirdiği ziyaretin hemen birkaç gün sonrasına denk gelmesi bakımından, ABD’ye yönelik son derece kritik bir mesaj niteliği taşıyor."
Dolar dominasyonuna karşı ulusal para birimleri
İki ülke arasındaki ekonomik dönüşüme de değinen uzman, şu hususların altını çizdi:
"İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerine geçilmesi, yapısal ve stratejik boyutu olan son derece mühim bir adım. Ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin, dolar dominasyonunu bypass ederek yerel para birimlerine dayandırılması, güçlü bir sinyal. Bu hamle, Moskova ile Pekin arasındaki bağların, dışarıdan etki edilemeyecek ileri bir aşamaya ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor."
Gobâşî, bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı’nın iki başkent arasındaki ittifakın kilit ve kurucu niteliğini teyit eden açıklamalarının önemine ayrıca vurgu yaptı.
Enerji güvenliği ve stratejik entegrasyon
El-Farabi Merkezi Genel Sekreteri, enerji jeopolitiğine ilişkin ise şu analizde bulundu:
"Rusya, Çin’e kesintisiz ve istikrarlı bir enerji arzı garanti edecek. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası herhangi bir gerilimden Pekin’in etkilenmeyeceği anlamına gelir. Bu gelişme; taraflar arasında tesis edilen ittifakın, entegrasyonun ve akdedilen anlaşmaların doğal bir sonucu. Bilhassa, dünyanın en güçlü ekonomik lokomotiflerinden biri ile muazzam bir nükleer kapasiteye sahip askeri bir süper gücü bir araya getiren bir ortaklıktan bahsettiğimiz unutulmamalı. Dolayısıyla, petrol ve enerji arzı alanındaki bu entegrasyon, ikili ilişkilerin doğasını tamamlayan rasyonel bir adım olarak öne çıkıyor."
Sonuç: Çok kutuplu dünya ve ABD hegemonyasının sonu
Dr. Muhtar Gobâşî, sonuç olarak mevcut konjonktürün küresel sistemde yeni bir döneme işaret ettiğini belirterek analizini şu sözlerle tamamladı:
"Bugün dünya, uluslararası ve bölgesel arenada gücü giderek yükselen muazzam bir kutbun şekillenişine tanıklık ediyor. Gelinen noktada, ABD’nin dünya kaderi üzerindeki hegemonyasının gerileme sürecine girdiği ve bu geri sayımın fiilen başladığı söylenebilir."