Prof. Dr. Sambur: Önümüzdeki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşacağını göreceğiz
Moskova ve Pekin, çok kutuplu dünyanın kurulmasına ilişkin bir bildirge imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyaretini değerlendiren Dış Politika...
2026-05-20T13:15+0300
Osman Nuri Cerit
Moskova ve Pekin, çok kutuplu dünyanın kurulmasına ilişkin bir bildirge imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Çin ziyaretini değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, iki ülke arasında iş birliğinin güçleneceğine işaret etti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'de bir araya geldi. İkili görüşmeler sonrasında kameralar karşısına geçit.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Çin ilişkilerinin yeni bir ufuğa çıktığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında, Çin'e kesintisiz enerji kaynakları sağlamayı sürdürmeye hazır oldukları mesajını verdi.
İki liderin mesajlarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:
“Rusya-Çin yakınlaşmasını; Trump liderliğindeki, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumları hiçe sayan Amerikan hegemonyasına karşı bir tepki olarak değerlendirmek gerekir. Önümüzdeki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşacağını söyleyebiliriz. Bu durum iki ülkeyi daha güçlü hale getirirken, Amerika'nın elini zayıflatarak yeni bir küresel denklem ortaya çıkarabilir. Yani Rusya ve Çin, Trump'ı sınırlandırmak istiyorlar. Onu tekrar uluslararası sistem içinde hareket etmeye zorlayacak, yaptırım gücü olan bir yapı oluşturabilmek adına birbirlerine daha çok yaklaşıyorlar. Elbette Amerika, tekrar kendi hegemonyasına dayalı bir dünya sistemi kurmak istiyor. Bu yakınlaşmaları, uzun vadede çok kutuplu dünyanın temellerini atmaya ve tohumlarını ekmeye yönelik girişimler olarak görmek lazım. Bence çok kutuplu dünya düzeni kaçınılmaz olacak. Bekleyip görmek gerekiyor."