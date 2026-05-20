https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/prof-dr-sambur-onumuzdeki-surecte-rusya-ve-cinin-daha-da-yakinlasacagini-gorecegiz-1105887112.html

Prof. Dr. Sambur: Önümüzdeki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşacağını göreceğiz

Prof. Dr. Sambur: Önümüzdeki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşacağını göreceğiz

Sputnik Türkiye

Moskova ve Pekin, çok kutuplu dünyanın kurulmasına ilişkin bir bildirge imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Çin ziyaretini değerlendiren Dış Politika... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T13:15+0300

2026-05-20T13:15+0300

2026-05-20T13:15+0300

dünya

çin

rusya

avrupa birliği

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

pekin

şi cinping

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105887412_0:51:1880:1109_1920x0_80_0_0_0e88311b5295567cefc24f22de714c7d.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin'de bir araya geldi. İkili görüşmeler sonrasında kameralar karşısına geçit.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Çin ilişkilerinin yeni bir ufuğa çıktığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında, Çin'e kesintisiz enerji kaynakları sağlamayı sürdürmeye hazır oldukları mesajını verdi.İki liderin mesajlarını Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi:“Rusya-Çin yakınlaşmasını; Trump liderliğindeki, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumları hiçe sayan Amerikan hegemonyasına karşı bir tepki olarak değerlendirmek gerekir. Önümüzdeki süreçte Rusya ve Çin'in daha da yakınlaşacağını söyleyebiliriz. Bu durum iki ülkeyi daha güçlü hale getirirken, Amerika'nın elini zayıflatarak yeni bir küresel denklem ortaya çıkarabilir. Yani Rusya ve Çin, Trump'ı sınırlandırmak istiyorlar. Onu tekrar uluslararası sistem içinde hareket etmeye zorlayacak, yaptırım gücü olan bir yapı oluşturabilmek adına birbirlerine daha çok yaklaşıyorlar. Elbette Amerika, tekrar kendi hegemonyasına dayalı bir dünya sistemi kurmak istiyor. Bu yakınlaşmaları, uzun vadede çok kutuplu dünyanın temellerini atmaya ve tohumlarını ekmeye yönelik girişimler olarak görmek lazım. Bence çok kutuplu dünya düzeni kaçınılmaz olacak. Bekleyip görmek gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/putin-si-zirvesi-ulusal-para-birimlerine-gecisi-ve-enerji-guvenliginin-saglamlasmasini-tescilledi-1105887145.html

çin

rusya

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

çin, rusya, avrupa birliği, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, pekin, şi cinping