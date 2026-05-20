Özcan Deniz, doğum gününde ailesine ateş püskürdü: Allah iki iblisten korusun

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ailesi arasındaki sular durulmuyor. Ünlü isim doğum günü nedeniyle sosyal medyasından ailesine yazdığı bir mektubu paylaştı ve... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T13:34+0300

Ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, dün doğum günü nedeniyle sosyal medyasından ailesine yönelik mektuplar yayımladı. Özcan mektubunda iki kardeşi için 'iblis' ifadesini kullanırken, "40 yılımı çaldın' diye yazdı. Deniz, aynı zamanda annesi, eşi, oğlu ve diğer kardeşleri için de sevgisini yazdığı mektupları paylaştı. Açık mektup yazmak istedim diyerek paylaştıDeniz, eşi, oğlu ve 3 kardeşi için sevgi dolu cümleler kurarak yanında oldukları için teşekkür ederken annesine yazdığı mektupta da aralarındaki sorunların bittiğini söyledi. Deniz, annesine yazdığı mektupta ise şu ifadeleri kullandı: Sevgili kardeşim çevirdiğin fırıldakları unutmadım Deniz, davalık olduğu kardeşi Ercan Deniz'e yazdığı mektubunda ise "Ne hainliğini ne benden çaldığın 40 yıllık alın terimi ne de çevirdiğin fırıldakları unutmadım. Ama hayatımdan çıkmanız için ne istiyorsanız fazlasıyla verdim. Sadece gidin istedim o kadar. Hepsini oğlunun ve de 3. şahısların üstüne yaptın. Madem öyle hepsini senden geri almaya ve tek kuruşunu bile size yedirmemeye ve de adalet önünde hesap vermenize ben de ant içtim.Benden çaldığın hayatımı geçtim. O benim suçum. Ama çocuğumun mirası, filmlerimi ve albümlerimi, alın terimi, emeğimi haraç mezat yok pahasına satıp yedin ya... Her kuruşu sana ve senden bunu hatır gönül bilmeden alanlara ve tekrar bana satmaya çalışanlara haram olsun kardeşim. İyi ki tanıdım seni. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin. "kötülük nedir, kötü kimdir." diye yazdı. Deniz diğer kardeşi Yurda Deniz'e yazdığı mektupta ise , "Çocukluğundan beri böyleydin. Sen de Ercan da sonradan böyle olmadınız, hep böyleydiniz. Ailenin tüm kötü gen havuzunun 2 müstesna abidesisiniz. Allah seni ıslah etsin." ifadelerini kullandı.

