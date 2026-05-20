Özcan Deniz, doğum gününde ailesine ateş püskürdü: Allah iki iblisten korusun
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ailesi arasındaki sular durulmuyor. Ünlü isim doğum günü nedeniyle sosyal medyasından ailesine yazdığı bir mektubu paylaştı ve... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T13:34+0300
2026-05-20T13:35+0300
13:34 20.05.2026 (güncellendi: 13:35 20.05.2026)
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile ailesi arasındaki sular durulmuyor. Ünlü isim doğum günü nedeniyle sosyal medyasından ailesine yazdığı bir mektubu paylaştı ve kardeşlerine ateş püskürdü.
Ailesiyle yaşadığı problemler nedeniyle gündem olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, dün doğum günü nedeniyle sosyal medyasından ailesine yönelik mektuplar yayımladı. Özcan mektubunda iki kardeşi için 'iblis' ifadesini kullanırken, "40 yılımı çaldın' diye yazdı. Deniz, aynı zamanda annesi, eşi, oğlu ve diğer kardeşleri için de sevgisini yazdığı mektupları paylaştı.

Açık mektup yazmak istedim diyerek paylaştı

Deniz, eşi, oğlu ve 3 kardeşi için sevgi dolu cümleler kurarak yanında oldukları için teşekkür ederken annesine yazdığı mektupta da aralarındaki sorunların bittiğini söyledi. Deniz, annesine yazdığı mektupta ise şu ifadeleri kullandı:

"Darbelerin çok canımı yaksa da, kıymet ve şükür beklerken hiç beklemediğim şeylerle karşılaşsam da sen benim annemsin. Çok şükür Allah'ın izniyle seni büyük bir beladan ve hastalıktan kurtardım. Sen her ne yaparsan yap annemizsin, değerlimizsin. Kimseyle ve kimsenin yaptıklarıyla kıyaslanamazsın. Karnında taşımış olman bile yeter bazı şeyleri geride bırakmak için. Olan oldu. Artık tartışmanın bir önemi yok. Allah seni o iki iblisten korusun. Onlarla tekrar yol yürüme gafletinden seni muaf eylesin. İyi ki varsın."

Sevgili kardeşim çevirdiğin fırıldakları unutmadım

Deniz, davalık olduğu kardeşi Ercan Deniz'e yazdığı mektubunda ise "Ne hainliğini ne benden çaldığın 40 yıllık alın terimi ne de çevirdiğin fırıldakları unutmadım. Ama hayatımdan çıkmanız için ne istiyorsanız fazlasıyla verdim. Sadece gidin istedim o kadar. Hepsini oğlunun ve de 3. şahısların üstüne yaptın. Madem öyle hepsini senden geri almaya ve tek kuruşunu bile size yedirmemeye ve de adalet önünde hesap vermenize ben de ant içtim.
Benden çaldığın hayatımı geçtim. O benim suçum. Ama çocuğumun mirası, filmlerimi ve albümlerimi, alın terimi, emeğimi haraç mezat yok pahasına satıp yedin ya... Her kuruşu sana ve senden bunu hatır gönül bilmeden alanlara ve tekrar bana satmaya çalışanlara haram olsun kardeşim. İyi ki tanıdım seni. Bana bir kütüphane dolusu kitabın öğretemeyeceği şeyi öğrettin. "kötülük nedir, kötü kimdir." diye yazdı.
Deniz diğer kardeşi Yurda Deniz'e yazdığı mektupta ise , "Çocukluğundan beri böyleydin. Sen de Ercan da sonradan böyle olmadınız, hep böyleydiniz. Ailenin tüm kötü gen havuzunun 2 müstesna abidesisiniz. Allah seni ıslah etsin." ifadelerini kullandı.
