Abi kardeş kavgasında ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den yeni adım

Şarkıcı Özcan Deniz, kendisini tehdit eden ağabeyi hakkında yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir aralarında sorunlar yaşanan ağabeyi Ercan Deniz için yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, kendisini ölümle tehdit edip eşine de hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği ağabeyi hakkında yeniden tedbir kararı aldırdı.Tedbir kararı aldırdı Şarkıcı Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı. Kendisine ait yerleri ağabeyinin üzerine geçirdiğini iddia eden ünlü şarkıcı tapu iptal davası açmıştı. Bu yaşananlardan sonra ise iki kardeşin arası açılırken Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı. Tedbir kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvuran ünlü ismin talebenini değerlendiren mahkeme, iki ay tedbir kararı daha verdi. Bu kararla birlikte Özcan Deniz, kardeşine, eşine ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim kuramayacak.

