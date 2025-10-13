https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/abi-kardes-kavgasinda-unlu-sarkici-ozcan-denizden-yeni-adim--1100132449.html
Abi kardeş kavgasında ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den yeni adım
Abi kardeş kavgasında ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den yeni adım
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Özcan Deniz, kendisini tehdit eden ağabeyi hakkında yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T09:29+0300
2025-10-13T09:29+0300
2025-10-13T09:29+0300
yaşam
özcan deniz
i̇stanbul aile mahkemesi
uzaklaştırma kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098073299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b87113a9d6c39a68d69809790c4a0bc.jpg
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir aralarında sorunlar yaşanan ağabeyi Ercan Deniz için yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, kendisini ölümle tehdit edip eşine de hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği ağabeyi hakkında yeniden tedbir kararı aldırdı.Tedbir kararı aldırdı Şarkıcı Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı. Kendisine ait yerleri ağabeyinin üzerine geçirdiğini iddia eden ünlü şarkıcı tapu iptal davası açmıştı. Bu yaşananlardan sonra ise iki kardeşin arası açılırken Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı. Tedbir kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvuran ünlü ismin talebenini değerlendiren mahkeme, iki ay tedbir kararı daha verdi. Bu kararla birlikte Özcan Deniz, kardeşine, eşine ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim kuramayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozcan-deniz-bir-daha-beni-goremeyebilirsiniz-1099745626.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098073299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc58c413c3a7b6ee3c708542a4a1c9f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
özcan deniz, i̇stanbul aile mahkemesi, uzaklaştırma kararı
özcan deniz, i̇stanbul aile mahkemesi, uzaklaştırma kararı
Abi kardeş kavgasında ünlü şarkıcı Özcan Deniz'den yeni adım
Şarkıcı Özcan Deniz, kendisini tehdit eden ağabeyi hakkında yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldı.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bir süredir aralarında sorunlar yaşanan ağabeyi Ercan Deniz için yeniden mahkemeye başvurdu. Deniz, kendisini ölümle tehdit edip eşine de hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği ağabeyi hakkında yeniden tedbir kararı aldırdı.
Şarkıcı Özcan Deniz'le, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'in arası tapu davaları nedeniyle açılmıştı. Kendisine ait yerleri ağabeyinin üzerine geçirdiğini iddia eden ünlü şarkıcı tapu iptal davası açmıştı. Bu yaşananlardan sonra ise iki kardeşin arası açılırken Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi Ercan Deniz hakkında tedbir kararı aldırdı.
Tedbir kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvuran ünlü ismin talebenini değerlendiren mahkeme, iki ay tedbir kararı daha verdi. Bu kararla birlikte Özcan Deniz, kardeşine, eşine ve çocuğuna yaklaşamayacak, iletişim kuramayacak.