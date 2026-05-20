Maldivler'de beş mağara dalgıcı neden yüzeye çıkmadı?
© Fotoğraf / PixabayMaldivler’de mağara dalışı faciası: Kaybolan 5 İtalyan dalgıçtan biri bulundu
© Fotoğraf / Pixabay
Abone ol
Maldivler'de 6 kişinin yaşamına mal olan dalış faciasının ardından uzmanlar ve daha önce mağaraya dalanlar konuştu. Neden yüzeye çıkmadılar?
Dünya çapında bir tatil ülkesi olan Maldivler’in ışığın ve daha sığ sularda yaşayan renkli deniz canlılarının olmadığı dar ve derin bir mağara sistemi uzanıyor. Deneyimli beş İtalyan dalgıçtan oluşan bir ekip, başkent Male’nin yaklaşık bir saat güneyindeki Vaavu Atolü açıklarında bulunan zifiri karanlık mağaralara doğru dalış yaptı.
Grupta dalış eğitmeni Gianluca Benedetti, Cenova Üniversitesi’nde ekoloji doçenti Monica Montefalcone, onun kızı Giorgia Sommacal, deniz biyoloğu Federico Gualtieri ve araştırmacı Muriel Oddenino bulunuyordu.
© REUTERSMaldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
Maldivler'de geçen hafta tüplü denizaltı mağarasına dalan ve kaybolan 4 İtalyan turistin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışmalar devam ediyor
© REUTERS
Dalgıçlar, giriş noktası yaklaşık 47 metre derinlikte bulunan ve en dip noktası yaklaşık 70 metreye kadar inen mağara ağının derinliklerine ilerledi. Ancak bir daha geri dönmediler.
Beş dalgıcının cesetleri ancak günler süren arama çalışmasının ardından bulunabildi. Son derece tehlikeli geçen bu süreçte, kurtarma çalışmasına katılan denizci bir asker de vurgun yiyerek yaşamını yitirdi.
Olayın gelişimi
14 Mayıs Perşembe günü yerel saatle 13.30 civarında tekneden bir yardım çağrısı yapıldı. Dalgıçların bu saatte kadar yaklaşık iki saattir su altında olduğu ifade edildi.
Yerel yetkililere göre yardım çağrısına başka bir tekne cevap verdi ve yarım saat içinde bu teknedeki dalgıçlar, Benedetti’nin cansız bedenini mağaranın girişinde buldu.
Maldivler Sahil Güvenliği, kalan dört dalgıcı bulmak için su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Benedetti’nin cesedinin bulunmasının ardından yetkililer, diğer dört dalgıcın mağaranın içinde olduğu varsayımıyla hareket etmeye başladığını kaydetti.
© AP PhotoMaldivler'de hayatını kaybeden İtalyan dalgıçları arama çalışması
Maldivler'de hayatını kaybeden İtalyan dalgıçları arama çalışması
© AP Photo
5 bin civarında dalışı var
Dalan ekipten Ekonoloji Doçenti Monica Montefalcone'nin, yıllardır Maldivler’de deniz araştırmaları yürüten bir çevre bilimci olduğu basına yansıyan bilgiler arasında. Montefalcone’nin eşi Carlo Sommacal, İtalyan basınına eşinin “dünyadaki en iyi dalgıçlardan biri” olduğunu ve muhtemelen 5 bin civarında dalış yaptığını söyledi.
Maldivler Meteoroloji Servisi, perşembe sabahı ilerleyen saatlerde kuvvetli rüzgar ve sert deniz koşulları nedeniyle beyaz alarm yayımladı. Bu durum dalıştaki tehlike riskini arttırdı.
Maldivler Meteoroloji Servisi, öğleden sonra uyarı seviyesini sarıya yükseltti ve yer yer 80 kilometreyi bulan rüzgarlar sert deniz koşulları oluşturdu.
Mağaraya daha önce dalanlar anlatıyor
Vaavu Atolü'ndeki mağara sistemine daha önce dalan bir kişi, buraya ancak deneyime, hazırlığa ve planlamaya sahip bir kişinin dalması gerektiğinin altını çizdi.
Mağaranın yaklaşık 200 metre uzunlukta olduğu ve bazı bölümlerinin oldukça dar olduğu belirtiliyor. Tehditkar ve klostrofobik bir ortam olduğu belirtilen mağarada, korku ve yön kaybı hissiyle baş edebilmek için psikolojik hazırlık da gerektirdiği ifade edildi.
Divers Alert Network’ten (DAN) üç Finlandiyalı dalgıç, kurtarma çalışmasında yaşanan can kaybı sonrasında bölgeye geldiler.
Gaz narkozu nedir?
Derin deniz dalışının tehlikelerinden biri gaz narkozu. Bu durum, derinlikte basınçlı gaz solunmasının dalgıçlar üzerinde uyuşturma etkisi yaratmasıyla ortaya çıkıyor. Dalgıçlar genellikle bunu önlemek için nitrojen ve oksijen gibi özel gaz karışımları kullanıyor.
Kötü hava koşulları, zorlu bir mağaza sistemi ve gaz narkozu gibi etkenlerin haricinde dalış yapanların deneyimleri, mağarada başka bir olay olup olmadığını da sorgulatıyor.