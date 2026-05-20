https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/lavrov-rusya-ve-cinin-ittifaki-batinin-baskilarina-ragmen-tarihin-en-guclu-seviyesinde-1105901106.html

Lavrov: Rusya ve Çin’in ittifakı, Batı’nın baskılarına rağmen tarihin en güçlü seviyesinde

Lavrov: Rusya ve Çin’in ittifakı, Batı’nın baskılarına rağmen tarihin en güçlü seviyesinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova-Pekin ilişkilerini “günümüz dünyasındaki en istikrarlı büyük güç ortaklığı” olarak tanımladı; iki ülkenin Batı... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T20:49+0300

2026-05-20T20:49+0300

2026-05-20T22:25+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

çin

batı

şi cinping

sila sibiri (sibirya’nın gücü)

batı

abd

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1d/1087417817_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_32082e5ed317726cdef59a5bc48f07dc.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Şanghay Medya Grubu’na (SMG) verdiği röportajda, Batı’nın uyguladığı yaptırımların ne Rusya ne de Çin’i stratejik bir çıkmaza sürükleyemeyeceğini, iki ülkenin bu baskılara rağmen kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.Lavrov, Batılı kapitalistlerin yaptırımlarla Moskova ve Pekin’i “aşılamaz ekonomik sorunlarla” karşı karşıya bırakabilecekleri yönündeki hesabının “yanılgı” olduğunu belirterek, “Rusya ve Çin gibi devletleri, halkları boyunduruk altına imkansızdır” dedi.Lavrov, Batılı ülkelerin “herkesi kendi iradelerine tabi kılmaya çalıştığını” vurgulayarak, buna karşın Moskova ile Pekin’in “doğru yolda” olduğunu ifade etti. Lavrov, Rusya ve Çin’in kendi güçlerine, teknolojik egemenliklerine ve karşılıklı dayanışmalarına dayanarak ulusal hedeflerini gerçekleştirmeye devam edeceğini dile getirdi.Lavrov’un Şanghay Medya Grubu SMG’ye verdiği röportajda öne çıkan diğer başlıklar:🔸Batı’nın politikası nedeniyle Rusya ve Çin, kendi güçlerine ve kardeşçe dayanışmaya güvenmek zorunda.🔸 ABD, Ukrayna’daki çözüm sürecine artık biraz ilgi kaybı yaşıyor.🔸Batı, dünyadaki azalan etkisi karşısında rekabetten korkuyor ve yaptırımları bir araç olarak kullanıyor.🔸 Batılı kapitalistler, Rusya ve Çin’in yaptırımlar nedeniyle aşılamaz sorunlarla karşılaşacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar.🔸 Moskova, Zelenskiy ve Avrupalı aktörlerin giderek daha saldırgan hale geldiğini hesaba katacak.🔸 Rusya da Çin gibi kimseyle savaşmak istemiyor, ancak kendi çıkarlarını savunacak.🔸 Her iki ülke de günümüz dünyasında iki büyük güç arasındaki en istikrarlı ilişkileri sergiliyor.🔸 Çin’in teknolojileri, Rusya’nın Batı tarafından yaratılan zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oluyor.🔸Rusya-Çin ilişkileri bugün dünyadaki en istikrarlı büyük güç ortaklığıdır. Karşılıklı saygı, karşılıklı fayda ve çıkar dengesine dayanıyoruz. Küresel türbülans içinde istikrar üreten nadir eksenlerden biriyiz.🔸İkili ticaretimiz 200 milyar dolar eşiğini kalıcı şekilde aştı. Enerji omurgamız: Çin’e boru hattıyla doğal gazda bir numaralı tedarikçiyiz; LNG ve kömürde de başlıca kaynaklardanız. ‘Sibirya’nın Gücü-2’ için nihai mutabakata vardık, Uzak Doğu güzergahı da masada.🔸Hidrokarbonların ötesinde, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, uzay ve yüksek teknolojilerde çok sıkı işbirliğimiz var. Maddi temelimiz, Putin ve Şi Cinping’in küresel kalkınma ve Avrasya vizyonlarıyla tamamen uyumlu.🔸Putin’in Pekin ziyareti, İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın 25. yılına denk gelen bir yıldönümü ziyareti. Çin’i en büyük komşumuz ve başlıca ekonomik ortağımız olarak görüyoruz; özellikle Uzak Doğu ve Güney Sibirya’nın kalkınmasını buna göre planlıyoruz.🔸Batı’nın yapay ve hukuka aykırı engellemelerine karşı teknolojik ittifakımızı güçlendiriyoruz. Çin’in bize açtığı teknolojik imkanlar, bizim de kararlılıkla izlediğimiz teknolojik egemenlik çizgimizle birleşiyor. Dayanağımız, kendi gücümüz ve kardeşçe dayanışmamızdır.🔸Batı, yaptırımlarla Çin’den almayarak, Rusya’ya satmayarak bizi ‘aşılamaz krize’ sokacağını sandı. Oysa öyle olmadı: Alman otomotiv sanayi krizdeyken, Çin otomobilleri Rusya’da en popüler araçlar haline geldi.🔸Şi Cinping’in de vurguladığı gibi, dünya yüzyılda bir görülen kapsamda bir dönüşümden geçiyor. Rusya ve Çin, bu yeni dönemde çok boyutlu ve çok taraflı işbirliği temelinde stratejik ortak rolünü üstlenmiş durumda; bu rol ortak belgelerimizde açıkça kayıtlı.🔸Rusya, tıpkı Çin gibi, kimseye kötülük dilemiyor ve kimseyle savaşmak istemiyor, ancak meşru çıkarlarını savunmaya devam edecek.🔸Rusya, kendi güvenliği açısından Ukrayna topraklarından kendisine yönelik tehditler gelmesine izin vereyecek.🔸Rusya ile müzakereler için şart öne süren Avrupalı siyasetçiler “küçük ve ilkesiz" insanlar.🔸Rusya, Ukrayna konusunda gelecekte olası müzakerelerde, Vladimir Zelenskiy’nin ve Avrupalı ülke temsilcilerinin gitgide daha agresif ve küstah hale geldikleri gerçeğini hesaba katacaktır.🔸ABD, Ukrayna konusunda doğrudan diyaloğu yeniden başlatmak isterse, Rusya, yaklaşık bir yıl önce Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan zirveden bu yana Ukrayna çözüm sürecinde oluşan duruma ilişkin Amerikan tarafının değerlendirmesini ilgiyle dinleyecektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/rusya-ve-cin-arasinda-dev-zirve-cok-kutuplu-dunya-mesaji-ve-42-yeni-anlasma-1105896557.html

rusya

çin

batı

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, çin, batı, şi cinping, sila sibiri (sibirya’nın gücü), batı, abd, yaptırım, teknoloji