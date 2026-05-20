İstanbullular için Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde gök gürültünü sağanak yağış uyarısında bulundu. 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T11:52+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları uyardı. Gelecek 3 saatlik periyotta Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda yağışların saat 15.00'e kadar etkili olmasının beklendiğinin altı çizildi. İstanbul Valiliği de 7 ilçe için uyarı yayımladı. Kuvvetli sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.AKOM'dan da uyarı geldiAKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri etkili oluyor.Yağışların etkisini artırarak üç saat boyunca gök gürültülü sağanak şeklinde yağacağı, yerelde 20, 30 dakika şeklinde kısa süreli ve yer yer metrekareye 10 ila 15 kilogram şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.İstanbul Valiliği 7 ilçe için uyardıİstanbul Valiliği de kentte ilerleyen saatlerde etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, 3 saatlik periyotta Anadolu Yakası ile İstanbul Boğazı çevresinde yer alan Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

