İsrail meclisinden erken seçim hamlesi: Knesset feshediliyor, 5 ay içinde seçim

Sputnik Türkiye

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) hükümetin desteklediği Knesset’i feshetme tasarısı, ilk okumada oybirliğiyle kabul edildi. Seçimlerin en geç 27 Ekim’e kadar yapılması gerekiyor. Ayrıntılar haberde...

2026-05-20T14:18+0300

Milletvekilleri, tasarının ön okumasına 110-0 oyla onay verdi. Oylama, koalisyon hükümetinin ultra-Ortodoks (Haredi) yeşiva öğrencilerine askerlik muafiyetini yasalaştırma girişimini başaramamasının ardından geldi.İsraıl Başbakanı Benjamin Netanyahu oylamaya katılmadı. Netanyahu’nun o sırada güvenlik görüşmelerine katıldığı bildirildi.Koalisyonun Meclis Grup Başkanvekili Ofir Katz, “Koalisyon amacına ulaştı” dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz, “Bu dönemde 9 bütçe ve 520 yasa çıkardık. Askerlik yasası konusunda diyalogla, IDF’nin ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir yasa getireceğiz. Tevrat öğreniminin değeri korunmalı, ancak okumayanlar askere gitmeli” ifadelerini kullandı.En erken 3 ay, en geç 5 ay içerisindeFesih tasarısı belirli bir seçim tarihi içermiyor. Yasanın kesinleşmesinden sonra Knesset Ev Komitesi tarafından en az üç ay sonrasına seçim günü belirlenecek. Tasarının ne kadar hızlı ilerleyeceği ise İsrail basınına göre belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde hızla yasalaşabileceği gibi siyasi manevralarla da geciktirilebilir.Yasanın çıkması halinde seçimler en geç beş ay içinde yapılmak zorunda. Bu da en geç Ekim ortası veya sonunu işaret ediyor. Haredi partilerin ise erken Eylül’de seçim yapılmasını istediği belirtiliyor. Her seçimlerin 27 Ekim’e kadar yapılması zorunlu.Gelişmeler, Netanyahu hükümetinin askerlik muafiyeti konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle yaşadığı tıkanıklığın ardından geldi.

