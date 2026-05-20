İran Meclis Başkanı Kalibaf: Düşman yeni bir savaş arayışında
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in "açık ve gizli hareketlerinin" yeniden savaş arayışında olduklarını gösterdiğini ve İran Silahlı... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Kalibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı.
Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğini söyleyen Kalibaf, "Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğunu söyleyen Kalibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğunu kaydetti.
‘Ateşkes fırsatını en iyi şekilde değerlendirdik’
İran'ın ateşkes süresince hazırlıklar yaptığını aktaran Kalibaf, şöyle devam etti:
Güçlü Silahlı Kuvvetlerimizin ateşkes fırsatını askeri gücümüzü yeniden inşa etmek için en iyi şekilde değerlendirdiği hususunda milletimizi temin ederim.
Allah'ın izni ve halkın desteğiyle bugün düşmanı şaşırtacak ve İran'a tekrar saldırmanın pişmanlığını onlara kesinlikle yaşatacak hazırlıklar içindeler.
Ülkeye saldırılara karşı koymanın bir diğer önemli faktörünün halkın "sürekli azmi" olduğunu belirten Kalibaf, "düşmanların İran'ın hiçbir koşulda hiçbir kuvvete boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadığını" ifade etti.
Ekonomi için komisyon kurulacak
İran'da halkın, dış tehditlere karşı koymanın yanı sıra günlük yaşamda ekonomik sorunlarla da karşı karşıya kaldığını ve bu durumun farkında olduklarını söyleyen Kalibaf, "İran düşmanlarının en büyük yanılgılarından biri buydu. İnsanların hayatı zorlaşırsa ve baskı artarsa, ulusal birliğin zayıflayacağını düşündüler ancak İran halkı son haftalarda düşmanla mücadele alanında hala var olduğunu kanıtladı" dedi.
Kalibaf, halkın ekonomik sorunlarını gidermek ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki konularını incelemek üzere Mecliste özel bir denetleme komitesinin oluşturulacağını aktardı.