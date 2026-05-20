https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-hurmuz-bogazindan-son-24-saatte-26-gemi-gecti-1105894925.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, İran'ın 5 süper... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T16:22+0300
2026-05-20T16:22+0300
2026-05-20T16:22+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
deniz kuvvetleri komutanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan toplam 26 geminin geçiş yaptığını açıkladı.İranlı yetkililer, petrol tankerleri, konteyner gemileri ve ticari gemilerden oluşan söz konusu geçişlerin İran silahlı kuvvetlerinin gözetimi ve koordinasyonunda gerçekleştiğini bildirdi.Devrim Muhafızları’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerin güvenlik süreçlerinin İran tarafından kontrol edildiği ifade edildi.İran devlet televizyonu da ayrıca 5 süper tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak üzere İran ordusundan izin aldığını duyurdu. Haberde, tankerlerin başvurularının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylandığı belirtildi. Her bir süper tankerin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve ABD ablukasıİran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı. Küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan boğazdaki kriz sonrası petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 65’e varan artış yaşanmıştı.ABD ile İran arasında 8 Nisan’da sağlanan ateşkese rağmen taraflar arasında gerilim devam etmişti. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik deniz ablukası kararı aldıklarını açıklamıştı.İran ise 17 Nisan’da Lübnan’da sağlanan ateşkes sonrasında ticari gemilerin İran donanmasıyla koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini duyurmuş, ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi üzerine Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere yeniden kısıtlama getirdiğini açıklamıştı.Bu süreçte ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda bazı İran bağlantılı gemilere müdahale ettiği, İran’ın da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında bazı gemilere el koyduğu bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/iran-abd-muzakerelerinde-son-durum-temel-anlasmazlik-noktalari-ve-guncellenmis-plan-ne--1105886174.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2a72e346129a31eea6f28711171cf504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, deniz kuvvetleri komutanlığı
ortadoğu, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, deniz kuvvetleri komutanlığı
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı’ndan son 24 saatte 26 gemi geçti
İran Devrim Muhafızları, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 26 geminin geçtiğini açıkladı. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, İran'ın 5 süper tankere boğazdan geçiş izni verdiği duyurulmuştu.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan toplam 26 geminin geçiş yaptığını açıkladı.
İranlı yetkililer, petrol tankerleri, konteyner gemileri ve ticari gemilerden oluşan söz konusu geçişlerin İran silahlı kuvvetlerinin gözetimi ve koordinasyonunda gerçekleştiğini bildirdi.
Devrim Muhafızları’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerin güvenlik süreçlerinin İran tarafından kontrol edildiği ifade edildi.
İran devlet televizyonu da ayrıca 5 süper tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak üzere İran ordusundan izin aldığını duyurdu. Haberde, tankerlerin başvurularının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylandığı belirtildi. Her bir süper tankerin yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve ABD ablukası
İran, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı almıştı. Küresel enerji sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan boğazdaki kriz sonrası petrol fiyatlarında savaş öncesine göre yüzde 65’e varan artış yaşanmıştı.
ABD ile İran arasında 8 Nisan’da sağlanan ateşkese rağmen taraflar arasında gerilim devam etmişti. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik deniz ablukası kararı aldıklarını açıklamıştı.
İran ise 17 Nisan’da Lübnan’da sağlanan ateşkes sonrasında ticari gemilerin İran donanmasıyla koordinasyon halinde geçiş yapabileceğini duyurmuş, ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi üzerine Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere yeniden kısıtlama getirdiğini açıklamıştı.
Bu süreçte ABD’nin Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda bazı İran bağlantılı gemilere müdahale ettiği, İran’ın da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında bazı gemilere el koyduğu bildirilmişti.