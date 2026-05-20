Icardi'nin menajeri: 'Bazı engeller var'

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kulüpte kalıp kalmayacağı milyonlarca taraftar tarafından dikkatle takip edilirken Icardi'nin menajeri Elio... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın yıldız golcüsü Mauro Icardi için yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli futbolcunun menajeri Elio Pino’yu İstanbul’a davet ederek masaya oturdu.Taraflar arasında gerçekleştirilen kritik zirvede sözleşme şartlarının detaylı şekilde ele alındığı öğrenildi. Ancak görüşmelerde henüz kesin bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Kulüp yönetiminin, yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazandığı ifade edilen Arjantinli yıldızdan ciddi bir maaş indirimi talep ettiği öne sürüldü.Galatasaray yönetimi fedakarlık bekliyorKulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Galatasaray cephesi yeni kontrat için Icardi’nin ücretinde yüzde 50’yi aşan bir indirime gitmesini istiyor. Finansal dengeleri korumayı hedefleyen yönetimin, maaş bütçesinde revizyona gitme planı yaptığı ifade ediliyor.Sürecin perde arkasına ilişkin açıklamalarda bulunan Elio Pino ise görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Tivibu Spor’a konuşan Pino, “Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldik. Ancak sözleşme uzatma konusunda önümüzde bazı engeller bulunuyor. Görüşmelerimiz şu an için devam ediyor.” dedi.Icardi’nin sezon performansıGeçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 47 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, 2093 dakika sahada kaldı. Arjantinli yıldız bu süreçte 16 gol atarken, takım arkadaşlarına da 3 asistlik katkı verdi.

