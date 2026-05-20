https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/finli-siyasetci-ab-ukrayna-ihalarina-hava-sahasini-acarak-son-derece-tehlikeli-bir-oyun-oynuyor-1105902248.html
Finli siyasetçi: AB, Ukrayna İHA’larına hava sahasını açarak ‘son derece tehlikeli bir oyun’ oynuyor
Finli siyasetçi: AB, Ukrayna İHA’larına hava sahasını açarak ‘son derece tehlikeli bir oyun’ oynuyor
Sputnik Türkiye
Finlli siyasetçi Armando Mema, AB’nin Ukrayna’ya ait İHA’ların Avrupa hava sahasından geçerek Rusya’ya saldırmasına fiilen olanak tanımasını “son derece... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T23:37+0300
2026-05-20T23:37+0300
2026-05-20T23:37+0300
dünya
finlandiya
ab
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
avrupa
rusya
ukrayna
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ursula von der leyen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Finlandiya’daki “Özgürlük İttifakı” partisinden siyasetçi Armando Mema, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, son haftalarda rotasından çıkan Ukrayna’ya ait İHA’ların Baltık ülkelerinin topraklarına düşmesiyle ilgili artan olaylara dikkat çekti.Avrupa Parlamentosu’nda oluşturulan bir milletvekili grubunun, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Ukrayna İHA’ları konusunda önlem alınması çağrısında bulunduğunu anımsatan Mema, şunları kaydetti:Söz konusu insansız hava araçlarının doğrudan Avrupa’daki müttefikler tarafından finanse edilip üretildiğini ve ardından Ukrayna’ya teslim edildiğini belirten Mema, “Bu savaşı körüklemeyi bırakın ve diyaloğa geri dönün!” çağrısında bulunarak, AB’nin mevcut yaklaşımının Avrupa güvenliğini riske attığını ifade etti.Daha önce, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Rusya’nın iç bölgelerine yönelik yeni bir dizi “terör saldırısı” hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Kiev’in İHA’ları, uçuş süresini kısaltmak amacıyla Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/svr-ukrayna-baltik-ulkelerinden-rusyaya-iha-saldirilari-planliyor-1105847308.html
finlandiya
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
finlandiya, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa, rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ursula von der leyen
finlandiya, ab, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa, rusya, ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ursula von der leyen
Finli siyasetçi: AB, Ukrayna İHA’larına hava sahasını açarak ‘son derece tehlikeli bir oyun’ oynuyor
Finlli siyasetçi Armando Mema, AB’nin Ukrayna’ya ait İHA’ların Avrupa hava sahasından geçerek Rusya’ya saldırmasına fiilen olanak tanımasını “son derece tehlikeli bir oyun” olarak nitelendirdi.
Finlandiya’daki “Özgürlük İttifakı” partisinden siyasetçi Armando Mema, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, son haftalarda rotasından çıkan Ukrayna’ya ait İHA’ların Baltık ülkelerinin topraklarına düşmesiyle ilgili artan olaylara dikkat çekti.
Avrupa Parlamentosu’nda oluşturulan bir milletvekili grubunun, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Ukrayna İHA’ları konusunda önlem alınması çağrısında bulunduğunu anımsatan Mema, şunları kaydetti:
Bu İHA’lar Ukrayna’ya ait. Rusya’ya yöneltilen suçlamalar durumu iyileştirmez, tam tersine gerilimi daha da tırmandırabilir. Avrupa hava sahasının, Rusya topraklarına saldırı düzenlemek için kullanılmasına izin vererek, AB son derece tehlikeli bir oyun oynuyor.
Söz konusu insansız hava araçlarının doğrudan Avrupa’daki müttefikler tarafından finanse edilip üretildiğini ve ardından Ukrayna’ya teslim edildiğini belirten Mema, “Bu savaşı körüklemeyi bırakın ve diyaloğa geri dönün!” çağrısında bulunarak, AB’nin mevcut yaklaşımının Avrupa güvenliğini riske attığını ifade etti.
Daha önce, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Rusya’nın iç bölgelerine yönelik yeni bir dizi “terör saldırısı” hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Kiev’in İHA’ları, uçuş süresini kısaltmak amacıyla Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığı belirtilmişti.