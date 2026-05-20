Finli siyasetçi: AB, Ukrayna İHA’larına hava sahasını açarak ‘son derece tehlikeli bir oyun’ oynuyor

Finlli siyasetçi Armando Mema, AB'nin Ukrayna'ya ait İHA'ların Avrupa hava sahasından geçerek Rusya'ya saldırmasına fiilen olanak tanımasını "son derece... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Finlandiya’daki “Özgürlük İttifakı” partisinden siyasetçi Armando Mema, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, son haftalarda rotasından çıkan Ukrayna’ya ait İHA’ların Baltık ülkelerinin topraklarına düşmesiyle ilgili artan olaylara dikkat çekti.Avrupa Parlamentosu’nda oluşturulan bir milletvekili grubunun, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Ukrayna İHA’ları konusunda önlem alınması çağrısında bulunduğunu anımsatan Mema, şunları kaydetti:Söz konusu insansız hava araçlarının doğrudan Avrupa’daki müttefikler tarafından finanse edilip üretildiğini ve ardından Ukrayna’ya teslim edildiğini belirten Mema, “Bu savaşı körüklemeyi bırakın ve diyaloğa geri dönün!” çağrısında bulunarak, AB’nin mevcut yaklaşımının Avrupa güvenliğini riske attığını ifade etti.Daha önce, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Rusya’nın iç bölgelerine yönelik yeni bir dizi “terör saldırısı” hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Kiev’in İHA’ları, uçuş süresini kısaltmak amacıyla Baltık devletlerinin topraklarından fırlatmayı planladığı belirtilmişti.

