Faize giden para emekli ikramiyelerini ikiye katladı: Günde 9 milyar lira
Gazeteci Zülfikar Doğan, sanayi istihdamındaki gerilemenin Türkiye'yi üretim odaklı ekonomiden uzaklaştırdığını söyledi. Doğan, Ocak-Nisan döneminde 1 trilyon...
2026-05-20T18:16+0300
Zülfikar Doğan
17:51 20.05.2026 (güncellendi: 18:16 20.05.2026)
Gazeteci Zülfikar Doğan, sanayi istihdamındaki gerilemenin Türkiye’yi üretim odaklı ekonomiden uzaklaştırdığını söyledi. Doğan, Ocak-Nisan döneminde 1 trilyon 137 milyar lira faiz ödendiğini belirterek Hazine’nin bir aylık faiz yükünün, emeklilere iki bayramda ödenen toplam ikramiyenin iki katını aştığını ifade etti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te yayınlanan ‘Ankara’dan Haber Var’ programında Türkiye ekonomisindeki faiz yükünü, bütçede faiz giderlerinin ulaştığı boyutu ve bunun emekli ikramiyeleri ile kamu harcamalarına etkisini değerlendirdi.
Doğan, artan faiz ödemelerinin eğitimden sağlığa, istihdamdan sanayiye kadar birçok alanda kaynak sorununu derinleştirdiğini söyledi.
‘Türkiye ayda 270 milyar lira faiz ödüyor’
Zülfikar Doğan, Türkiye’nin ağır bir borç ve faiz yükü altında olduğunu belirterek Ocak-Nisan döneminde toplam 1 trilyon 737 milyar lira faiz ödendiğini söyledi. Doğan, günlük faiz ödemesinin yaklaşık 9 milyar liraya ulaştığını ifade etti:
“Türkiye olağanüstü bir borç ve faiz yükü altında. Ocak-Nisan dönemi itibariyle 1 trilyon 137 milyar lira faiz ödenmiş. Yani Türkiye günde 9 milyar lira faiz ödüyor. Bu kadar faiz ödenince eğitime, sağlığa, sanayiye, gençlerin istihdamına ve işsizliğin önlenmesine kaynak kalmıyor. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ödenen toplam bayram ikramiyesi 130 milyar lira. Türkiye hazinesinin ayda ödediği faiz tutarı ise 270 milyar lira. 17 milyon emekliye iki bayramda ödenen toplam ikramiyenin 2 katına varan faiz bir ayda ödeniyor."
‘Türkiye sanayisizleşme riski ile karşı karşıya’
Sanayinin ücretli çalışanlar içindeki payının gerilemesini değerlendiren Doğan, hizmet ve inşaat sektörünün öne çıkmasının Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüme işaret ettiğini söyledi. Doğan, bu tablonun sanayisizleşme riskini büyüttüğü ve üretim odaklı ekonomik yapıyı zayıflattığı görüşünde:
“Ücretli istihdamı ile ilgili güncel rakamlar açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda istihdamın yapısında çok ciddi bir eksen kayması söz konusu. Daha önce sanayi en yüksek istihdamı sağlayan alanken şimdi hizmet ve inşaat sektörü ön plana geçmiş görünüyor. Ücretli çalışan istatistiklerine baktığımızda Mart ayı itibariyle çalışan sayısı bir önceki yıla göre 1,8 oranında artmış ve 15 milyon 601 bin kişiye yükselmiş. Ancak ücretli çalışanların dağılımı sanayisizleşme konusunda Türkiye’yi ciddi ciddi düşünmeye çağırıyor diyebiliriz. Sanayi sektöründe istihdam edilenler yüzde 2,7 azalırken inşaatta yüzde 6,4; hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış söz konusu. Kaldı ki bu tablo sanayide yeni değil. 2024 yılından bu yana sanayi sektörü istihdam sayısında ciddi anlamda kan kaybediyor; sadece son bir yılda 132 bin kişi azalmış ve 4 milyon 740 bin kişiye düşmüş. Bu rakam 2021 yılından bu yana sanayi sektöründeki en düşük istihdam rakamını ifade ediyor. Ücretli çalışan tablosunda sanayinin payının azalması, inşaat ve hizmetler sektörünün artması Türkiye’nin üretken bir ekonomi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.”