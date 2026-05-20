Faize giden para emekli ikramiyelerini ikiye katladı: Günde 9 milyar lira

“Ücretli istihdamı ile ilgili güncel rakamlar açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda istihdamın yapısında çok ciddi bir eksen kayması söz konusu. Daha önce sanayi en yüksek istihdamı sağlayan alanken şimdi hizmet ve inşaat sektörü ön plana geçmiş görünüyor. Ücretli çalışan istatistiklerine baktığımızda Mart ayı itibariyle çalışan sayısı bir önceki yıla göre 1,8 oranında artmış ve 15 milyon 601 bin kişiye yükselmiş. Ancak ücretli çalışanların dağılımı sanayisizleşme konusunda Türkiye’yi ciddi ciddi düşünmeye çağırıyor diyebiliriz. Sanayi sektöründe istihdam edilenler yüzde 2,7 azalırken inşaatta yüzde 6,4; hizmet sektöründe yüzde 3,5 artış söz konusu. Kaldı ki bu tablo sanayide yeni değil. 2024 yılından bu yana sanayi sektörü istihdam sayısında ciddi anlamda kan kaybediyor; sadece son bir yılda 132 bin kişi azalmış ve 4 milyon 740 bin kişiye düşmüş. Bu rakam 2021 yılından bu yana sanayi sektöründeki en düşük istihdam rakamını ifade ediyor. Ücretli çalışan tablosunda sanayinin payının azalması, inşaat ve hizmetler sektörünün artması Türkiye’nin üretken bir ekonomi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.”