Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan tutuklandı. 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21:04 16.01.2026 (güncellendi: 21:44 16.01.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
