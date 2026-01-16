https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-eski-futbolcu-umit-karana-tutuklama-talebi-1102804470.html
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ümit Karan tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.