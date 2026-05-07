Rusya'dan Ermenistan'a Zelenskiy notası: Ermenistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy'nin Erivan'daki açıklamaları üzerine Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Gurgen Arsenyan'ı bakanlığa çağırarak... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya, Vladimir Zelenskiy'nin Erivan'da Rusya'ya yönelik "terör tehditleri" savurmasına ve Ermenistan'ın buna sessiz kalmasına sert tepki gösterdi. Moskova, Erivan'ın bu tutumunun "ortaklık ruhuyla bağdaşmadığını" belirterek Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Gurgen Arsenyan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Arsenyan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ile görüştü. Görüşmede, AB himayesinde Erivan'da düzenlenen bir etkinlikte "Zelenskiy'ye Rusya'ya yönelik terör tehditleri savurması için kürsü verilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu" vurgulandı.Moskova, Ermenistan hükümetinin bu "feci davranışa" karşı resmi ve olumsuz bir tepki göstermemesinin, "Rus-Ermeni ilişkilerinin ortaklık ruhuyla bağdaşmadığını" ve müttefiklik ilişkileriyle çeliştiğini belirtti. Açıklamada, Büyükelçi Arsenyan'ın, Rusya'nın bu konudaki sert uyarısını Erivan'a ileteceğini taahhüt ettiği kaydedildi.Zelenskiy, hafta başında Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 9 Mayıs askeri geçit töreni sırasında Moskova’ya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının “ulaşabileceğini” söylemişti.Bu açıklamanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Zafer Günü kutlamaları sırasında gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını, törenlere yönelik olası saldırı girişimlerinde ise Kiev’in merkezine yoğun füze saldırısıyla karşılık verileceğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy'nin Erivan'daki açıklamaları üzerine Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Gurgen Arsenyan'ı bakanlığa çağırarak Moskova'nın rahatsızlığını iletti.
