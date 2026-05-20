'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt hayranlarını korkuttu: Ameliyat oldu
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T11:28+0300
11:28 20.05.2026
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Bozkurt'un sahnede rahatsızlandığı ve aşil tendonunun koptuğu ortaya çıktı.
Usta oyuncu Cengiz Bozkurt, Ankara'da Don Kişot Müzikali sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin aşil tendonunun koptuğu ortaya çıktı. Hastane odasından paylaşım yapan Bozkurt'a hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
Sahnede bir anda sakatlandı

Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'la birlikte sahne aldığı Don Kişot Müzikali sırasında ilk perdenin sonralarına doğru rahatsızlanan Bozkurt, hemen İstanbul'a gelerek ameliyat oldu.
Usta isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatın başarılı geçtiğini ve iyi olduğunu duyurarak, “Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.” diyerek durumunu paylaştı.

Aşil tendonu kopması nedir?

Aşil tendonu kopması; baldır kaslarını topuk kemiğine bağlayan, yürüme ve koşma gibi hareketlerde vücudu parmak ucuna kaldıran tendonun ani bir zorlanma sonucu yırtılması veya tamamen ayrılmasıdır.
