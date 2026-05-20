https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/erdal-bakkal-karakteriyle-taninan-unlu-oyuncu-cengiz-bozkurt-hayranlarini-korkuttu-ameliyat-oldu--1105883258.html

'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt hayranlarını korkuttu: Ameliyat oldu

'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt hayranlarını korkuttu: Ameliyat oldu

Sputnik Türkiye

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, hastaneden yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T11:28+0300

2026-05-20T11:28+0300

2026-05-20T11:28+0300

yaşam

cengiz bozkurt

leyla ile mecnun

don kişot

ameliyat

aşil tendonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/14/1105882421_0:67:1150:714_1920x0_80_0_0_398637921501dd08fe75e53df39dbf0a.jpg

Usta oyuncu Cengiz Bozkurt, Ankara'da Don Kişot Müzikali sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü ismin aşil tendonunun koptuğu ortaya çıktı. Hastane odasından paylaşım yapan Bozkurt'a hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Sahnede bir anda sakatlandıSelçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'la birlikte sahne aldığı Don Kişot Müzikali sırasında ilk perdenin sonralarına doğru rahatsızlanan Bozkurt, hemen İstanbul'a gelerek ameliyat oldu. Usta isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyatın başarılı geçtiğini ve iyi olduğunu duyurarak, “Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.” diyerek durumunu paylaştı. Aşil tendonu kopması nedir?Aşil tendonu kopması; baldır kaslarını topuk kemiğine bağlayan, yürüme ve koşma gibi hareketlerde vücudu parmak ucuna kaldıran tendonun ani bir zorlanma sonucu yırtılması veya tamamen ayrılmasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/yogun-bakima-alinan-kadir-inanirdan-duygusal-sozler-beni-buradan-cikarin-1105875727.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cengiz bozkurt, leyla ile mecnun, don kişot, ameliyat, aşil tendonu