Endonezya’dan kritik hamle: Stratejik kaynak ihracatında devlet dönemi
Sputnik Türkiye
Endonezya yönetimi, palmiye yağı, kömür ve nikel gibi stratejik doğal kaynakların ihracatında devlet kontrolünü sert şekilde artırma kararı aldı.
2026-05-20T15:46+0300
Endonezya yönetimi, palmiye yağı, kömür ve nikel gibi stratejik doğal kaynakların ihracatında devlet kontrolünü sert şekilde artırma kararı aldı. Yeni düzenlemenin küresel enerji ve ham madde piyasalarında etkili olabileceği belirtiliyor.
Dünyanın en büyük kömür ve palmiye yağı ihracatçılarından biri olan Endonezya, doğal kaynak ticaretinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Yönetim, özel şirketlerin yürüttüğü ihracat işlemlerini aşamalı olarak devlet şirketlerine devretmeyi planlıyor.
Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkenin doğal kaynaklarının düşük değer gösterilerek ihraç edildiğini ve bunun milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını savundu. Subianto konuyla ilgili "Bu politikanın temel amacı denetimi güçlendirmek ve düşük faturalandırmayla mücadele etmek" dedi.
Devlet kontrolü genişliyor
Yeni düzenlemeye göre palmiye yağı, kömür ve demir alaşımları gibi stratejik ham maddelerin ihracatı devlet şirketleri üzerinden yürütülecek. İlk aşamanın haziran-ağustos döneminde başlaması bekleniyor. Eylül itibarıyla ise devlet şirketlerinin yabancı alıcılarla yerli üreticiler arasındaki tüm ticaret işlemlerini tamamen yönetmesi planlanıyor.
Uzmanlar, bu adımın Endonezya’nın Çin ve ABD gibi büyük güçlerle yürüttüğü kaynak pazarlıklarında elini güçlendirebileceğini belirtiyor.
Enerji düşünce kuruluşu Ember’dan Dinita Setyawati, artan devlet kontrolünün ülkeye daha fazla “müzakere gücü” sağlayacağını ifade etti.
Nikel rekabeti dikkat çekiyor
Yaklaşık 287 milyon nüfuslu Endonezya, dünyanın en büyük nikel rezervlerinden birine sahip bulunuyor. Nikel, özellikle elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri için kritik mineraller arasında yer alıyor. Bu nedenle Çin ve ABD gibi ülkeler, nikel rezervleri üzerindeki kontrol için yoğun rekabet yürütüyor.
Hükümet son yıllarda ham nikel ihracatını yasaklayarak kaynakların ülke içinde işlenmesini teşvik etmeye başlamıştı. Cakarta merkezli Enerji Dönüşümü Enstitüsü’nden Putra Adhiguna, yeni kararın hükümetin doğal kaynaklar üzerindeki en büyük kontrol hamlesi olduğunu söyledi.
Adhiguna’ya göre düzenleme, İran savaşı sonrası yükselen enerji maliyetlerinin oluşturduğu ekonomik baskının hafifletilmesine de yardımcı olabilir. Endonezya Merkez Bankası da rupideki değer kaybını sınırlamak amacıyla politika faizini yüzde 5.25’e yükseltti.