Ekranlara yeni düzenleme: Suç, silah kullanımı ve bahsi özendiren yayınlara ceza gelecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan ve son şeklinin verilmesi için AK Parti grubuna gönderilen 12’nci Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Çocuklara yönelik suçlar ve suça sürüklenen çocukların sayısındaki artış üzerine, televizyon kanallarındaki yayınlar tartışma konusu olmuştu. Televizyonlarda yayınlanan dizilerde yer alan şiddet sahneleri, silah kullanımının özendirilmesi ve yasa dışı sanal bahis gibi başlıkların yer alması kamuoyunda konuşulan başlıklar arasından yer almıştı. Toplumda genel ahlaka aykırı yayınlar da yine tartışma konusu oldu.Kamuoyunun tepkisi üzerine konuya ilişkin düzenlemeler gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak, TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’na gönderilen 12’nci Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklar devam ediyor.Bu kapsamda pakette yayınlara ilişkin de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile yayın hizmetlerinin suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahsi özendirici nitelikte olamayacağı hüküm altına alınması bekleniyor.Madde ile “Yayın hizmetlerinde, adli soruşturma veya kovuşturmaya konu olan genel ahlaka aykırı olayların, aile bütünlüğünü veya çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini bozacak şekilde sunulmamasına ilişkin düzenleme yapılacak. Bu yükümlülüklere aykırı davranan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idarî para cezası ile idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının 5 keze kadar durdurulmasına veya isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilmesi sağlanacak.

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

