https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/ekranlara-yeni-duzenleme-suc-silah-kullanimi-ve-bahsi-ozendiren-yayinlara-ceza-gelecek-1105883616.html
Ekranlara yeni düzenleme: Suç, silah kullanımı ve bahsi özendiren yayınlara ceza gelecek
Ekranlara yeni düzenleme: Suç, silah kullanımı ve bahsi özendiren yayınlara ceza gelecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan ve son şeklinin verilmesi için AK Parti grubuna gönderilen 12’nci Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T11:41+0300
2026-05-20T11:41+0300
2026-05-20T11:41+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
ak parti
yayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105387732_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_547436584ca9215df6e70ecb8d7ce97b.jpg
Çocuklara yönelik suçlar ve suça sürüklenen çocukların sayısındaki artış üzerine, televizyon kanallarındaki yayınlar tartışma konusu olmuştu. Televizyonlarda yayınlanan dizilerde yer alan şiddet sahneleri, silah kullanımının özendirilmesi ve yasa dışı sanal bahis gibi başlıkların yer alması kamuoyunda konuşulan başlıklar arasından yer almıştı. Toplumda genel ahlaka aykırı yayınlar da yine tartışma konusu oldu.Kamuoyunun tepkisi üzerine konuya ilişkin düzenlemeler gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak, TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’na gönderilen 12’nci Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklar devam ediyor.Bu kapsamda pakette yayınlara ilişkin de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile yayın hizmetlerinin suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahsi özendirici nitelikte olamayacağı hüküm altına alınması bekleniyor.Madde ile “Yayın hizmetlerinde, adli soruşturma veya kovuşturmaya konu olan genel ahlaka aykırı olayların, aile bütünlüğünü veya çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini bozacak şekilde sunulmamasına ilişkin düzenleme yapılacak. Bu yükümlülüklere aykırı davranan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idarî para cezası ile idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının 5 keze kadar durdurulmasına veya isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilmesi sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/12nci-yargi-paketinden-neler-bekleniyor-iste-masadaki-duzenlemeler-1105844528.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1e/1105387732_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e3fdfda7d62b10cf3696e79e7e4d0eb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
adalet bakanlığı, ak parti, yayın
adalet bakanlığı, ak parti, yayın
Ekranlara yeni düzenleme: Suç, silah kullanımı ve bahsi özendiren yayınlara ceza gelecek
Özel
Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan ve son şeklinin verilmesi için AK Parti grubuna gönderilen 12’nci Yargı Paketi’ne ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çocukların korunmasına ilişkin maddelerin de pakette yer alması bekleniyor. Toplumu suça özendiren yayınlara yönelik düzenlemelerin gündeme gelmesi planlanıyor.
Çocuklara yönelik suçlar ve suça sürüklenen çocukların sayısındaki artış üzerine, televizyon kanallarındaki yayınlar tartışma konusu olmuştu. Televizyonlarda yayınlanan dizilerde yer alan şiddet sahneleri, silah kullanımının özendirilmesi ve yasa dışı sanal bahis gibi başlıkların yer alması kamuoyunda konuşulan başlıklar arasından yer almıştı. Toplumda genel ahlaka aykırı yayınlar da yine tartışma konusu oldu.
Kamuoyunun tepkisi üzerine konuya ilişkin düzenlemeler gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak, TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’na gönderilen 12’nci Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklar devam ediyor.
Bu kapsamda pakette yayınlara ilişkin de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile yayın hizmetlerinin suç işlemeyi, silah kullanımını ve yasa dışı sanal bahsi özendirici nitelikte olamayacağı hüküm altına alınması bekleniyor.
Madde ile “Yayın hizmetlerinde, adli soruşturma veya kovuşturmaya konu olan genel ahlaka aykırı olayların, aile bütünlüğünü veya çocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini bozacak şekilde sunulmamasına ilişkin düzenleme yapılacak. Bu yükümlülüklere aykırı davranan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2’sinden yüzde 5’ine kadar idarî para cezası ile idarî tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının 5 keze kadar durdurulmasına veya isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ihlale konu programın katalogdan çıkarılmasına karar verilmesi sağlanacak.