https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/12nci-yargi-paketinden-neler-bekleniyor-iste-masadaki-duzenlemeler-1105844528.html

12’nci Yargı Paketi'nden neler bekleniyor? İşte masadaki düzenlemeler

12’nci Yargı Paketi'nden neler bekleniyor? İşte masadaki düzenlemeler

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları yapılarak AK Parti Meclis grubuna gönderilen 12’nci Yargı Paketi için hazırlıklar sürüyor. Pakette, IBAN düzenlemesi... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T09:58+0300

2026-05-19T09:58+0300

2026-05-19T09:58+0300

türki̇ye

adalet bakanlığı

kahramanmaraş

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan ve son şekli verilmek üzere AK parti Grup Başkanlığı’na gönderilen 12’nci Yargı Paketi için çalışmalar sürüyor. AK Parti Grubu tarafından yasal düzenleme haline getirilecek olan çalışmada bazı yasal başlıklar öne çıkıyor. Teklif Taslağı’nın 19 ayrı kanunda değişiklik veya düzenleme içermesi, yürürlük, yürütme ve 1 geçici madde dâhil toplam 59 maddeden oluşması öngörülüyor. Teklifin son şekil grupta yapılacak çalışama ile kesinleşecek.Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesiTeklife suça sürüklenen çocuklara ilişkin cezaların artırılmasına yönelik çalışma yapılması planlanıyor. Buna göre 12 ilâ 15 yaş grubunda olan çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 15 yıla kadar hapis cezası verilebilmekteyken bu 18 yıla kadar çıkabilecek. 15 ilâ 18 yaş grubunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 24 yıla kadar hapis cezası verilebilmekteyken 27 yıla kadara çıkacak.Kahramanmaraş düzenlemesiKahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısından, saldırganın babasının silahını kullanması gibi olayların önüne geçilmesi için de teklif de önlem yer alacak. Buna göre “ateşli silahını dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza etmesi suretiyle bu silahın başkası tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası yaptırım” öngörülüyor. Silahı ele geçiren kişinin çocuk olması halinde, verilecek ceza 1 kat artırılacak.Sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulamasıDüzenlemede sosyal medya kullanımına ilişkin de hazırlık yapılması bekleniyor. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların (Instagram, YouTube, Tiktok, X v.b.) Türkiye’deki kullanıcılarına kimlik doğrulama yapması zorunluluğu ile kullanıcılara ait temel kullanıcı bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla paylaşma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor.IBAN düzenlemesiTeklif ile IBAN’ını kullandıranlara ilişkin de düzenleme gelecek. Kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili, müstakil suç olarak kabul edilecek. Buna göre, dolandırıcılık suçuna yönelik herhangi bir iştirak durumunun bulunmaması halinde, failin 245/B maddesi uyarınca cezalandırılması söz konusu olabilecek. Fiil dolandırıcılık suçunun unsuru olması halinde ise fail dolandırıcılık suçundan sorumlu olacak.Nafaka düzenlemesiTaslakta yoksulluk nafakasına ilişkinde düzenleme olması bekleniyor. Buna göre yoksulluk nafakasının süresinin, 5 yıldan az olmamak üzere evlenmenin yapıldığı tarihten boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen sürenin yarısı kadar olması planlanıyor. Ancak yükümlünün haksız fiili sebebiyle nafaka alacaklısının çalışamayacak bir duruma düşmesi veya evlilikte geçen süreye bağlı olarak yaşı ilerlemiş olan nafaka alacaklısının düzenli bir gelirinin bulunmaması halinde daha uzun bir nafaka süresinin belirlenebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/sozlesmeli-personelin-dogum-izni-24-haftaya-cikarildi-bakan-goktastan-aciklama-1105597549.html

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

adalet bakanlığı, kahramanmaraş, sosyal medya