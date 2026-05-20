Çin’de şiddetli yağışlar nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güney ve orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller en az 22 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, on binlerce kişinin tahliye... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T18:18+0300

Çin’de yılın en güçlü fırtınalarından biri olarak değerlendirilen yağışlar, özellikle Hunan, Guangxi, Guizhou ve Hubei bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu. Bazı kentlerde yolların, köprülerin ve tarım alanlarının sular altında kaldığı bildirildi.Çin devlet ajansı Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığına göre yalnızca Hunan eyaletinde 31 binden fazla kişi tahliye edildi.Yetkililer, bazı bölgelerde birkaç gün içinde yaklaşık 30 santimetreden fazla yağış düştüğünü açıkladı. Vietnam sınırına yakın kıyı kenti Fangchenggang’da toplam yağış miktarının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı belirtildi.Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde insanların diz seviyesine ulaşan çamurlu sularda yürümek zorunda kaldığı görüldü.Yeni yağışlar bekleniyor, sel riski sürüyorÇin Meteoroloji İdaresi, güney bölgelerinde yeni yağışların beklendiğini ve sel riskinin sürdüğünü açıkladı. Yetkililer, özellikle şehir merkezlerinde yeni taşkınların yaşanabileceği uyarısında bulundu.People's Daily’in aktardığına göre Guizhou eyaletinde 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. CCTV ise Hubei eyaletinde 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Vietnam sınırındaki Guangxi bölgesinde ise bir aracın nehre düşmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle yeni tahliye kararlarının gündeme gelebileceğini açıkladı.

