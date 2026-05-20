Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü belli oldu

Beşiktaş JK, futbol yapılanması kapsamında önemli bir görevlendirmeye imza attı. Siyah-beyazlı kulüp, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'in getirildiğini... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T17:12+0300

Beşiktaş JK, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’in getirildiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, A takımda sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Özen’in futbol direktörü olarak göreve başladığı belirtilerek, kendisine yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.Daha önce 2013-2014 yıllarında da Beşiktaş’ta futbol genel direktörü olarak görev yapan Önder Özen, siyah-beyazlı camiaya yeniden dönmüş oldu.

