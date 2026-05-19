Beşiktaş için Arda Turan iddiası: Serdal Adalı'ya bildirildi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın yabancı bir... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T11:37+0300
11:37 19.05.2026 (güncellendi: 11:38 19.05.2026)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör için düğmeye basıldı. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı'nın yabancı bir isimle çalışmak istediği belirtilirken, yöneticilerin ise yerli hocadan yana oldukları ve Arda Turan'ı işaret ettikleri iddia edildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti. Başkan Serdal Adalı ayrılık kararı sonrası tüm yöneticilerle toplantı gerçekleştirirken yeni teknik direktör adayları masaya yatırıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı yabancı bir teknik direktörle çalışmak istiyor. Adalı'nın bu doğrultuda adaylarının PAOK'tan Razvan Lucescu, Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner ve Frankfurt'tan Dino Toppmöller olduğu iddia edildi.
Arda Turan Beşiktaş'a mı geliyor?
Yönetimin çoğunluğunun ise yerli hocadan yana oldukları ve Serdal Adalı'ya bunu bildirerek Arda Turan'ı işaret ettikleri belirtiliyor.
Yeni hoca için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna kimi oturtacağı merakla bekleniyor.