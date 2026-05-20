Bereli görüntüsü gündem olmuştu: John Travolta yeni imajının nedenini açıkladı
© AA / Mustafa YalçınJohn Travolta, Cannes'daki dikkatleri üzerine çeken yeni görünümünü açıkladı
© AA / Mustafa Yalçın
Abone ol
ABD'li oyuncu John Travolta, Cannes'da dikkat çeken bereli be gözlüklü tarzının nedenini anlattı. Ünlü aktör, yeni filmi için 'yönetmen gibi görünmek istediğini' söyledi.
Ünlü oyuncu John Travolta, Cannes Film Festival’ndeki dikkat çeken yeni tarzının nedenini açıkladı. 72 yaşındaki oyuncu, farklı renklerde bereler ve yuvarlak gözlüklerle verdiği görüntülerin yeni filmi için bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.
Travolta, CNN’e verdiği röportajda kendi yazdığı çocuk kitabından uyarladığı ve bu yıl ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Propeller One-Way Night Coach” filmi için klasik yönetmen imajına büründüğünü anlattı.
Travolta, “Ben de bu kez bir yönetmenim dedim. Oyuncuysan rolü oyna; eski usul bir yönetmen gibi görün” ifadelerini kullandı.
© AA / Mustafa YalçınJohn Travolta, Cannes'daki dikkatleri üzerine çeken yeni görünümünü açıkladı
John Travolta, Cannes'daki dikkatleri üzerine çeken yeni görünümünü açıkladı
© AA / Mustafa Yalçın
'Bir yönetmen gibi görünmek istedim'
Ünlü oyuncu, 1920’lerden 1960’lara kadar dönemin yönetmen fotoğraflarını incelediğini belirterek, “Eski yönetmenlerin bere ve yuvarlak gözlük taktığını gördüm. Ben de yönetmen olmanın bir saygı duruşu gibi bunu yapmak istedim” dedi.
Travolta’nın festival boyunca siyah, beyaz, lacivert ve kahverengi bereler kullanması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Oyuncu ayrıca bu tarzın gelecekte festivali hatırlamasını kolaylaştıracağını söyledi.
“50 yılı aşkın süredir film etkinliklerine katılıyorum ama geçmişte hangisinin hangi etkinlik olduğunu bazen ayırt edemiyorum” diyen Travolta, bu görünüm sayesinde anılarının daha belirgin kalacağını ifade etti.
© AA / Mustafa YalçınJohn Travolta, Cannes'daki dikkatleri üzerine çeken yeni görünümünü açıkladı
John Travolta, Cannes'daki dikkatleri üzerine çeken yeni görünümünü açıkladı
© AA / Mustafa Yalçın
Oyuncunun yazıp yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği “Propeller One-Way Night Coach”, Travolta’nın 1997 tarihli çocuk kitabından uyarlandı. Filmde oyuncunun 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta da rol alıyor.