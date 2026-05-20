Bereli görüntüsü gündem olmuştu: John Travolta yeni imajının nedenini açıkladı

20.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-20T12:02+0300

Ünlü oyuncu John Travolta, Cannes Film Festival’ndeki dikkat çeken yeni tarzının nedenini açıkladı. 72 yaşındaki oyuncu, farklı renklerde bereler ve yuvarlak gözlüklerle verdiği görüntülerin yeni filmi için bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.Travolta, CNN’e verdiği röportajda kendi yazdığı çocuk kitabından uyarladığı ve bu yıl ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Propeller One-Way Night Coach” filmi için klasik yönetmen imajına büründüğünü anlattı.Travolta, “Ben de bu kez bir yönetmenim dedim. Oyuncuysan rolü oyna; eski usul bir yönetmen gibi görün” ifadelerini kullandı.'Bir yönetmen gibi görünmek istedim'Ünlü oyuncu, 1920’lerden 1960’lara kadar dönemin yönetmen fotoğraflarını incelediğini belirterek, “Eski yönetmenlerin bere ve yuvarlak gözlük taktığını gördüm. Ben de yönetmen olmanın bir saygı duruşu gibi bunu yapmak istedim” dedi.Travolta’nın festival boyunca siyah, beyaz, lacivert ve kahverengi bereler kullanması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Oyuncu ayrıca bu tarzın gelecekte festivali hatırlamasını kolaylaştıracağını söyledi.“50 yılı aşkın süredir film etkinliklerine katılıyorum ama geçmişte hangisinin hangi etkinlik olduğunu bazen ayırt edemiyorum” diyen Travolta, bu görünüm sayesinde anılarının daha belirgin kalacağını ifade etti.Oyuncunun yazıp yönettiği ve ortak yapımcılığını üstlendiği “Propeller One-Way Night Coach”, Travolta’nın 1997 tarihli çocuk kitabından uyarlandı. Filmde oyuncunun 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta da rol alıyor.

