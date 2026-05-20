Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu: Peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni açıklandı. Gürel'in hipotermi... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-20T11:07+0300
11:03 20.05.2026 (güncellendi: 11:07 20.05.2026)
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni açıklandı. Gürel'in hipotermi ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'le ölüm nedeni açıklandı. Soruşturmada sonucunda Gürel'in hipotermi ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi
2 Mart 2025'te Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra ekiplerin aramaları sonucunda bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gürel'i ölümü sonrasında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre, Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği açıklandı. Gürel'in vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilse de zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığından soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Kararda, Ece Gürel'in ormana yalnız başına gittiği, yanında kimsenin olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla olay anında Gürel'in tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi.
Başka birine ait DNA tespit edildi mi?
Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.