Belgrad Ormanı'nda kaybolmuştu: Peyzaj mimarı Ece Gürel soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece... 22.04.2026, Sputnik Türkiye
Peyzaj mimarı Ece Gürel, geçen yıl 2 Mart'ta evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ama bir daha kendisine ulaşılamayınca ormanda arama kurtarma çalışması başlatıldı. 4 gün sonra Gürel bulundu ama tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sabah'ın haberine göre, Gürel'in eşi Sezer Güler ve babası Muharrem Koçoğlu, ölüm olayından ayrı olarak Ece Gürel'in çalıştığı hukuk bürosunda mobbing ve baskı gördüğünü iddia ederek hukuk bürosu avukatlarından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
Ailesi 'mobbing' gördü diyerek şikayetçi oldu
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan aile, iddiaya göre Gürel'in kendilerine iş yerinde mobbinge uğradığını, büro içerisinde rahatsızlığını ilettiğini, kendisine iş yerinde tuvalet temizlettirildiğini, çay dağıtımı yaptırıldığını ve baskıyla istifa belgesi imzalattırıldığını söylediğini belirtti.
İfadeleri alınan şüpheliler ise hayatını kaybeden ve bürolarında 10 yıldır çalışan Ece Gürel'in ölümünden üzüntü duyduklarını ancak Gürel'in sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kendi isteğiyle istifa dilekçesi sunduğunu, kendisine cevap verilmeyerek yüz yüze konuşma yapmak istediklerini, konuştuklarında ise kendisinin özel hayatında sıkıntılar yaşadığı bir dönemden geçtiğini ve yeni bir düzen kurmaya çalıştığını ileterek büroya olan aidiyet hissini kaybettiğini, bu nedenle işine konsantre olamadığı şeklinde söylediğini belirttiler. Ayrıca Gürel'in istifasının da işleme konulmadığı aktarıldı.
Kıdem ve ölüm tazminatını ödedik dediler iddiaları reddettiler
Şüpheliler ifadelerinde baskı ve mobbing iddialarının doğru olmadığını belirterek öte yandan yiyecek, içecek, temizlik gibi işlerden sorumlu tam zamanlı bir personelin zaten bulunduğunu, Ece Gürel'in vefatından sonra ailesiyle iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak bu çabaların yanıtsız bırakıldığını, bu nedenle Gürel'in kıdem ve ölüm tazminatının mahkeme kararıyla mirasçılara açılan hesaplara ödendiğini, dolayısıyla suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.
Savcılık kararını açıkladı
Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Gürel'e karşı hakaret, tehdit, taciz gibi bir suç eylemi gerçekleştirildiğine dair bir bulgunun olmadığı, dolayısıyla 'mobbing' iddialarının 'tazminat talebi' gibi hukuk davalarında ileri sürülebilecek taleplere gerekçe yapılabilecek iddialar mahiyetinde kaldığı ve şikayet edilen avukatlar hakkında suç işlediklerine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtildi.