Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
AK ve Ukrayna, 90 milyar evro’luk kredi için mutabakat zaptı imzaladı
Avrupa Komisyonu (AK) yetkilisi Dombrovskis, AK ile Ukrayna'nın Çarşamba günü, Kiev'e 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak 90 milyar avroluk kredi sağlanmasına... 20.05.2026, Sputnik Türkiye
12:43 20.05.2026 (güncellendi: 12:46 20.05.2026)
Avrupa Komisyonu (AK) yetkilisi Dombrovskis, AK ile Ukrayna'nın Çarşamba günü, Kiev'e 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak 90 milyar avroluk kredi sağlanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.
AK Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Makrofinansal yardıma ilişkin mutabakat zaptının bugün imzalanması, bizi Ukrayna'ya yönelik destek kredisinin ilk taksitine bir adım daha yaklaştırıyor. Söz verildiği üzere, bütçe desteğinin ilk dilimi ikinci çeyrekte serbest bırakılacak."
AK yetkilisi, bu yardımın “Ukrayna'nın ekonomik dirençliliğini güçlendireceğini, iç gelirlerini artıracağını ve yolsuzlukla mücadeleyi tahkim edeceğini” belirtti.
Daha önce yapılan açıklamalarda, kredinin ilk taksitini oluşturan 9 milyar evro’nun 6 milyar evro’luk kısmının, Kiev için insansız hava araçları (İHA) tedariki ve üretimine ayrılacağı bildirilmişti.
