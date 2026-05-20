7 ilde eş zamanlı PAYMIX-4 operasyonu: 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX -4 operasyonunda 657 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 61 kişi için işlem yapılırken... 20.05.2026, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen PAYMIX -4 operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere 96 mal varlığına el konulduğunu belirtirken şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabının da bloke edildiğini duyurdu. Organize suç ağına dev darbe diyerek duyurduAdalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "siber vatanı" kara para yuvasına çevirmeye çalışan organize suç şebekelerinin finansal ve dijital altyapılarını çökertmeye devam ettiklerini kaydetti. Bu kapsamda İstanbul merkezli "PAYMIX-4" operasyonunun gerçekleştirildiği ifade eden Bakan Gürlek şu bilgileri paylaştı: Operasyonun Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonu, adli tıp, siber istihbarat ve MASAK arasındaki eş güdümle gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, devletin suç örgütlerinin finansal kanallarını kurutmakta kararlı olduğunu vurguladı. Gürlek, "Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

