Ahmet Hakan: Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor, paralar hesaplara yatıyor
Gazeteci Ahmet Hakan Ankara’da açlık greviyle eylem yapan maden işçilerini köşesine taşıdı. Hakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile konuştuğunu açıklayarak... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T07:29+0300
Ankara’da açlık greviyle eylem yapan maden işçilerini bugünkü köşesine taşıyan gazeteci Ahmet Hakan, madencilerin durumuna ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştüğünü açıkladı. Ahmet Hakan köşesinde şunları kaydetti:
Gazeteci Ahmet Hakan Ankara'da açlık greviyle eylem yapan maden işçilerini köşesine taşıdı. Hakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile konuştuğunu açıklayarak "Çok güzel iki gelişmenin haberini verdi" ifadelerini kullandı.
"Bakan Çiftçi aradı. Çok güzel iki gelişmenin haberini verdi."
"Madenin işletmecisi Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sabahattin Yıldız’ı aramış Bakan Bey. 'İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin' demiş. İçişleri Bakanı’nın ricası karşılık bulmuş. Patron ‘tamam’ demiş."
"Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor. Paralar madencilerin hesaplarına yatıyor. Patron söz vermiş..."
"Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü’nü aradığını, polis müdahaleleri hakkında bilgi aldığını anlattı. Çiftçi’ye verilen bilgiye göre madencilerin eylemine yasadışı marjinal gruplar da sızmış. Bakan Bey, polise şu talimatı verdiğini söyledi: 'Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın”