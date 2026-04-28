Ahmet Hakan: Madencilerin alacaklarının kalan kısmı bu sabah ödeniyor, paralar hesaplara yatıyor

"Bakan Çiftçi, Ankara Emniyet Müdürü’nü aradığını, polis müdahaleleri hakkında bilgi aldığını anlattı. Çiftçi’ye verilen bilgiye göre madencilerin eylemine yasadışı marjinal gruplar da sızmış. Bakan Bey, polise şu talimatı verdiğini söyledi: 'Provokatörleri ayırın ama işçilere son derece dikkatli ve mümkün olduğunca müsamahakâr davranın”