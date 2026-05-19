Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren hesaplama: İşe iade davasında '6 ay' kriteri
Yargıtay, haksız fesih sonrası işe iade davası açmaya çalışan çok sayıda kişiyi ilgilendiren süre konusunda son noktayı koydu. Yargıtay işe iade davası... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T15:15+0300
Yargıtay, haksız fesih sonrası işe iade davası açmaya çalışan çok sayıda kişiyi ilgilendiren süre konusunda son noktayı koydu. Yargıtay işe iade davası açabilmesi için işçinin en az altı aylık kıdemi olması gerektiğine dikkat çekti.
İşe iade davalarıyla ilgili Yargıtay verdiği kararla milyonlarca çalışan için milimetrik bir yol haritası çizdi. Yargıtay kararında, 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre işe iade davası açılabilmesi için işçinin en az altı aylık kıdemi olması gerektiğine dikkat çekildi. Kararda, bir işçi ayın hangi günü çalışmaya başladı ise 6 ay sonra da o aya denk gelen aynı gün 6 aylık kıdem süresinin dolmuş olacağı kaydedildi. Buna göre bir işçi 5 ay 29 gün çalışınca işe iade davası açamayacak.
Hesaplamada çelişki çıkınca Yargıtay son noktayı koydu
Habertürk'ten Ahmet Kıvaç'ın yazısına göre Yargıtay kararında '6 ay' için tam bir hesaplama yaptı. Kararda işe iade davası açabilmek için işten ayrılma tarihinde en az 6 ay kıdemin bulunması gerektiği belirtilirken, işten çıkarılan kişinin bu tarihten itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurması, anlaşılamaması halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açabileceği kaydedildi.
Yargıtay 9. Hukuk Mahkemesi'nin karara bağladığı dosyaya göre, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki hukuk daireleri arasında, işe iade davalarında 6 aylık kıdem süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda çelişki ortaya çıktı. Yargıtay, kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yapılan başvuru üzerine dosyaları tek tek inceledi.
İstinaf mahkemeleri, işe iade davası açılmasında aranan 6 aylık kıdem şartının 02.08.2021 tarihinde çalışmaya başlayıp 01.02.2022 tarihinde işten çıkartılan işçi için sağlandığı, 11.03.2024 tarihinde başlayıp 10.09.2024 tarihinde çıkartılan işçi ile 29.09.2021 tarihinde işe başlayıp 28.03.2022 tarihinde çıkartılan işçi için sağlanmadığı yönünde kararlar verildi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay da kararında, bir işçi ayın hangi günü çalışmaya başladı ise 6 ay sonra da o aya denk gelen aynı gün 6 aylık kıdem süresinin dolmuş olacağı kaydedilerek şu örnek verildi:
“İşçi 02.02.2025 tarihinde çalışmaya başladığı iş yerinde iş sözleşmesi 02.08.2025 tarihinde feshedildiğinde 6 aylık çalışma süresi şartını sağlamış olur. Buna karşılık 01.08.2025 tarihinde iş sözleşmesinin feshedilmiş olması durumunda, çalışma süresi 5 ay 29 gün olacağından 6 aylık çalışma süresi şartı sağlanmamış olur.”