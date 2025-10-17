https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ise-iade-davalarinda-aymden-kritik-karar-calisanlara-yuk-getiren-madde-iptal-edildi-1100255807.html

İşe iade davalarında AYM'den kritik karar: Çalışanlara yük getiren madde iptal edildi

17.10.2025

Anayasa Mahkemesi'nden işe iade davaları için önemli bir karar geldi.Başvuruda zorunluluk kalktı: Hem asıl hem alt işverene başvuruluyorduAnayasa Mahkemesi, işe iade davalarında, işçinin asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı arabulucuya başvurması zorunluluğunu kaldırdı. Yüksek Mahkeme, bu durumu düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesini iptal etti.Resmi Gazete'de yayımlandıAnayasa Mahkemesi, İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinde 15. fıkrayı iptal etti. Yüksek Mahkeme, Resmi Gazete'de yayınlanan iptal kararında, bu maddeyi Anayasa'nın 13 ve 36. maddelerine aykırı buldu. İptal edilen maddede, "Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun olması aranır." deniliyordu. Bu fıkraya göre, çalışanın, işe iade için arabulucuya başvurmak isterse, hem taşeron hem de asıl yükleniciyi bilmesi gerekiyordu. İptal kararında, maddenin amacı irdelendi. Kararda, "Asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte arabuluculuğa başvurulması amacın, işe iade davasında taraf sıfatına ilişkin sorunların engellenmesi olduğuna" dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme, bu amaca karşın, ilgili düzenlemenin çalışanın mahkemeye erişim hakkını kısıtladığı sonucuna vardı. İşçiye ek külfetİptal kararında, bu durumun uygulamada işçiye ek külfet getirdiğine dikkat çekilirken, "İşçinin taraf olmadığı asıl işveren ve alt işveren arasındaki hukuki ilişkiyi tespit ederek arabuluculuk sürecini asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte yürütmesini zorunlu kılan işe kural iade talebinde bulunan işçiye katlanamayacağı bir kural yüklemektedir." denildi.

