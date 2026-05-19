https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/eski-ingiliz-buyukelci-ford-abd-tehlikeli-oldugu-icin-deneylerini-ukraynada-yapiyor-1105855434.html

Eski İngiliz Büyükelçi Ford: ABD, tehlikeli olduğu için deneylerini Ukrayna’da yapıyor

Eski İngiliz Büyükelçi Ford: ABD, tehlikeli olduğu için deneylerini Ukrayna’da yapıyor

Sputnik Türkiye

Eski İngiltere Büyükelçisi Ford, ABD'nin tehlikeli biyolojik deneyleri kendi topraklarında yasak olduğu için Ukrayna gibi ülkelerdeki laboratuvarlara... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T14:45+0300

2026-05-19T14:45+0300

2026-05-19T14:49+0300

dünya

peter ford

abd

ukrayna

rusya

biyolojik laboratuvar

kovid-19

rusya savunma bakanlığı

tulsi gabbard

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079668782_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_c9b66b1ff4012e61445fb52a604bbdcb.jpg

İngiltere’nin eski Şam Büyükelçisi Peter Ford, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Ukrayna dahil olmak üzere yurt dışındaki biyolaboratuvar faaliyetlerineilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ford, ABD'nin bu tür tehlikeli araştırmaları kendi sınırları içinde yürütmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.Eski diplomat, ABD mevzuatının bu tarz yüksek riskli deneylere izin vermediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:Ford, bu laboratuvarların oluşturduğu tehdide kanıt olarak Kovid-19 pandemisini örnek gösterdi. Eski büyükelçi, pandeminin ABD tarafından finanse edilen ve virüslerin ölümcül oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapan bir laboratuvardan yayıldığına dikkat çekti.Yüzlerce biyolaboratuvara soruşturmaDaha önce ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD'nin Ukrayna dahil olmak üzere yurt dışında faaliyet gösteren 120'den fazla biyolaboratuvar hakkında resmi inceleme başlatacağını duyurmuştu.Gabbard, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki yetkililerin bu laboratuvarların varlığı konusunda kamuoyuna yalan söylediğini ve gerçekleri ifşa etmeye çalışan kişileri tehdit ettiğini açıklamıştı.Rusya: Materyaller Ukrayna'dan tahliye edildiRusya, ABD'nin Ukrayna'daki onlarca biyolaboratuvarı finanse ederek Biyolojik ve Toksin Silahları Sözleşmesi'ni (BTSS) ihlal ettiğiniuzun süredir savunuyor.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, askeri-biyolojik programın devamlılığını sağlamak adına, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının ardından tüm kritik materyal ve ekipmanların ABD tarafından ülkeden tahliye edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/ruble-dolar-karsisinda-dunyanin-en-cok-deger-kazanan-para-birimi-oldu-1105855307.html

abd

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter ford, abd, ukrayna, rusya, biyolojik laboratuvar, kovid-19, rusya savunma bakanlığı, tulsi gabbard, soruşturma