Eski İngiliz Büyükelçi Ford: ABD, tehlikeli olduğu için deneylerini Ukrayna’da yapıyor
Eski İngiltere Büyükelçisi Ford, ABD'nin tehlikeli biyolojik deneyleri kendi topraklarında yasak olduğu için Ukrayna gibi ülkelerdeki laboratuvarlara... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T14:49+0300
dünya
peter ford
abd
ukrayna
rusya
biyolojik laboratuvar
kovid-19
rusya savunma bakanlığı
tulsi gabbard
soruşturma
peter ford, abd, ukrayna, rusya, biyolojik laboratuvar, kovid-19, rusya savunma bakanlığı, tulsi gabbard, soruşturma
14:45 19.05.2026 (güncellendi: 14:49 19.05.2026)
Eski İngiltere Büyükelçisi Ford, ABD'nin tehlikeli biyolojik deneyleri kendi topraklarında yasak olduğu için Ukrayna gibi ülkelerdeki laboratuvarlara taşıdığını belirtti.
İngiltere’nin eski Şam Büyükelçisi Peter Ford, Sputnik’e verdiği demeçte, ABD’nin Ukrayna dahil olmak üzere yurt dışındaki biyolaboratuvar faaliyetlerineilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Ford, ABD'nin bu tür tehlikeli araştırmaları kendi sınırları içinde yürütmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.
Eski diplomat, ABD mevzuatının bu tarz yüksek riskli deneylere izin vermediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
"Eğer yapılan araştırmaların risk oranı yüksek olmasaydı, bu biyolaboratuvarlar zaten ABD içinde kurulurdu. Bu derece tehlikeli deneylerin başka ülkelere taşınmasına gerek kalmazdı. ABD yasaları, sırf çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle bu tür araştırmaların ülke topraklarında yapılmasına izin vermiyor."
Ford, bu laboratuvarların oluşturduğu tehdide kanıt olarak Kovid-19 pandemisini örnek gösterdi. Eski büyükelçi, pandeminin ABD tarafından finanse edilen ve virüslerin ölümcül oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapan bir laboratuvardan yayıldığına dikkat çekti.
Yüzlerce biyolaboratuvara soruşturma
Daha önce ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD'nin Ukrayna dahil olmak üzere yurt dışında faaliyet gösteren 120'den fazla biyolaboratuvar hakkında resmi inceleme başlatacağını duyurmuştu.
Gabbard, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki yetkililerin bu laboratuvarların varlığı konusunda kamuoyuna yalan söylediğini ve gerçekleri ifşa etmeye çalışan kişileri tehdit ettiğini açıklamıştı.
Rusya: Materyaller Ukrayna'dan tahliye edildi
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki onlarca biyolaboratuvarı finanse ederek Biyolojik ve Toksin Silahları Sözleşmesi'ni (BTSS) ihlal ettiğiniuzun süredir savunuyor.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, askeri-biyolojik programın devamlılığını sağlamak adına, Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasının ardından tüm kritik materyal ve ekipmanların ABD tarafından ülkeden tahliye edildiği kaydedildi.