Üsküdar-Sultanbeyli arası 50 dakikaya inecek: Sultanbeyli Metrosu ne zaman açılıyor?

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın son uzatma etabı 22 Mayıs'ta hizmete açılacak. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T16:21+0300

İBB tarafından yapımı sürdürülen M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın Sultanbeyli uzatması 22 Mayıs'ta hizmete açılacak. Metronun hizmete girmesiyle birlikte 150 dakikayı bulan yolculuk süresi 50 dakikaya inecek. Metro hattı 4 istasyondan oluşacak ve yeni metro hatlarıyla da entegre olacak. 150 dakikalık yol 50 dakikaya inecekCumhuriyet'in haberine göre, yeni etapla birlikte Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki yolculuk süresi düşüyor. Mevcut durumda trafik yoğunluğuna bağlı olarak 150 dakikayı bulabilen seyahat süresi, metronun devreye girmesiyle birlikte yalnızca 50 dakikaya inecek. 4.40 kilometre uzunluğundaki ve 4 istasyondan oluşan ikinci etap, saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Yeni metro hatlarıyla entegre olacakGelecek dönem planlamaları kapsamında hattın kapsama alanı daha da genişletilecek. Sultanbeyli metrosunun, ilerleyen süreçte yapımı devam eden M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’na ve M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı’na entegre edilmesi bekleniyor. Böylece İstanbul genelindeki raylı sistem ağı birbirine daha güçlü bağlarla bağlanmış olacak.

