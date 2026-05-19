Tokat'ın ilçelerinde taşkın riski nedeniyle çalışmalar devam ediyor
Tokat genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan su baskını ve taşkınlara karşı Turhal, Pazar ve Erbaa ilçelerinde çalışmalar davem ediyor. Bu kapsamda... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T20:34+0300
Tokat Valiliği, kentte yaşanan taşkın riskine yönelik yazılı açıklama yaptı. Etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
20:33 19.05.2026 (güncellendi: 20:34 19.05.2026)
Tokat genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan su baskını ve taşkınlara karşı Turhal, Pazar ve Erbaa ilçelerinde çalışmalar davem ediyor. Bu kapsamda bölgede tahliyeler devam ederken, Turhal'da okullar eğitime 3 gün ara verdi.
Tokat Valiliği, kentte yaşanan taşkın riskine yönelik yazılı açıklama yaptı. Etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkın ve su baskınlarına karşı tüm kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tedbir amacıyla Erbaa ilçesinde Kızılçubuk ve Tepekışla köyleri, Pazar ilçesinde Ovayurt ve Çiftlik köyleri, Turhal ilçesinde ise 15 mahalle ile Arapören, Şatroba, Samurçay, Sütlüce, Elalmış, Kızkayası ve Tatlıcak köylerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Riskli bölgelerde tedbir amacıyla ahırlar boşaltılarak hayvan tahliyeleri de gerçekleştirilmektedir. Turhal ilçemizde eğitim-öğretime 3 gün süreyle ara verilmiştir. Sahada yürütülen çalışmalarda toplam 521 araç ve 1382 personel görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımız tarafından yapılan uyarı ve açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir.