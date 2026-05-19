Kırşehir’de bulunan cesedin kimliği diş implantı ve ayağındaki platinle tespit edildi
Kırşehir'de tarlada bulunan kadın cesedinin kimliği, jandarmanın yürüttüğü detaylı inceleme sonucu dişlerindeki implant ve ayağındaki platin sayesinde... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
Kırşehir’de tarlada bulunan kadın cesedinin kimliği, jandarmanın yürüttüğü detaylı inceleme sonucu dişlerindeki implant ve ayağındaki platin sayesinde belirlendi. Cesedin, İstanbul’da kayıp başvurusu yapılan İran uyruklu 68 yaşındaki Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu ortaya çıktı.
Kırşehir’in Mucur ilçesi ile Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi arasında bulunan bir tarlada 23 Nisan’da bulunan kadın cesedinin kimliği yapılan özel çalışmalar sonucunda tespit edildi.
Jandarma ekipleri, cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde durarak uluslararası kayıp sistemleri üzerinden araştırma başlattı.
Diş implantı ve platin detayı kimliği ortaya çıkardı
Kimlik tespiti çalışmaları kapsamında cesedin diş ve ayak röntgenleri çekildi.
ağız kısmında 14 diş implantı,
sol ayakta platin bulunduğu belirlendi.
Elde edilen verilerin, hakkında kayıp başvurusu bulunan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami ile eşleştiği tespit edildi.
Jandarma ekipleri, kimlik tespitine ilişkin bilgileri İstanbul Emniyeti ile paylaşarak soruşturmaya destek verdi.
Kayıp başvurusu İstanbul’da yapıldı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami’den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs’ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatmıştı.
Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da yaşadığı öğrenilen Maghami’nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Erkan B.’nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Ancak şüphelinin daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında Erkan B.’nin, araç içerisinde tartıştığı Maghami’yi boğarak öldürdüğü, ardından cesedi Kırşehir’in Mucur ilçesindeki boş araziye attığı tespit edildi.
Bulunan cesedin de Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu kesinleşti.
Cinayet soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Mesut A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.