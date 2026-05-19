Kırşehir’de bulunan cesedin kimliği diş implantı ve ayağındaki platinle tespit edildi

Kırşehir'de tarlada bulunan kadın cesedinin kimliği, jandarmanın yürüttüğü detaylı inceleme sonucu dişlerindeki implant ve ayağındaki platin sayesinde... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

Kırşehir’in Mucur ilçesi ile Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi arasında bulunan bir tarlada 23 Nisan’da bulunan kadın cesedinin kimliği yapılan özel çalışmalar sonucunda tespit edildi.Jandarma ekipleri, cesedin yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde durarak uluslararası kayıp sistemleri üzerinden araştırma başlattı.Diş implantı ve platin detayı kimliği ortaya çıkardıKimlik tespiti çalışmaları kapsamında cesedin diş ve ayak röntgenleri çekildi.Yapılan incelemelerde:Elde edilen verilerin, hakkında kayıp başvurusu bulunan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami ile eşleştiği tespit edildi.Jandarma ekipleri, kimlik tespitine ilişkin bilgileri İstanbul Emniyeti ile paylaşarak soruşturmaya destek verdi.Kayıp başvurusu İstanbul’da yapıldıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Maghami’den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs’ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatmıştı.Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da yaşadığı öğrenilen Maghami’nin son görüştüğü kişinin Erkan B. (49) olduğu belirlendi.Cinayeti itiraf ettiGözaltına alınan Erkan B.’nin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.Ancak şüphelinin daha sonra cinayeti itiraf ettiği ve olay yerini polise gösterdiği belirtildi.Soruşturma kapsamında Erkan B.’nin, araç içerisinde tartıştığı Maghami’yi boğarak öldürdüğü, ardından cesedi Kırşehir’in Mucur ilçesindeki boş araziye attığı tespit edildi.Bulunan cesedin de Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu kesinleşti.Soruşturma genişletildiCinayet soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Şüpheliler:

