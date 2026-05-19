https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/tokat-ve-amasyada-baraj-alarmi-evler-tahliye-edildi-dolusavaklarin-tasmasi-bekleniyor-1105846915.html
Tokat ve Amasya’da baraj alarmı: Evler tahliye edildi, dolusavakların taşması bekleniyor
Tokat ve Amasya’da baraj alarmı: Evler tahliye edildi, dolusavakların taşması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Tokat ve Amasya’da etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı maksimum kapasiteye ulaştı. Yetkililer, dolusavakların çarşamba günü taşabileceği... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T11:27+0300
2026-05-19T11:27+0300
2026-05-19T11:27+0300
türki̇ye
baraj
yunus emre
amasya
pazar
devlet su i̇şleri (dsi̇)
tokat valiliği
tokat belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105847479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52809c0a3c2db66d75baac52d05a8edf.jpg
Türkiye genelinde son aylarda etkisini artıran yağışlar, birçok bölgede baraj doluluk oranlarını kritik seviyeye taşıdı.Tokat’ta yoğun yağışların ardından Almus Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, taşkın riski nedeniyle bölgede alarm durumu ilan edildi.Yetkililer, dolusavakların salı gecesi veya çarşamba sabahı taşabileceğini belirtti. ÇEDAŞ Köprüsü kontrollü şekilde yıkılıyorTokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Yazıcıoğlu, köprünün yüzde 70’inin yıkıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:“Almus Barajı’ndaki dolu savağın dolmasına 30 santimetre kaldı. Yağışlar devam ediyor. Tahminen yarın itibarıyla taşacağı düşünülüyor. Ya salı akşama doğru, ya da çarşamba sabaha doğru 6 saat içinde merkeze ulaşacağı söyleniyor.”Yazıcıoğlu, mevcut su seviyesinin yaklaşık 1,5 katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.Hastane ve i̇tfaiye i̇çin önlem alındıTaşkın riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.Tokat Belediyesi ve DSİ ekipleri:Bölgedeki devlet hastanesinin çevresinde de önlemler artırılırken, itfaiye ekiplerinin geçici olarak başka bir noktaya taşındığı belirtildi.15 mahalle ve 7 köy i̇çin tahliye kararıTokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında toplandığı bildirildi.Toplantının ardından taşkın riski bulunan:Amasya’da da alarm durumuTaşkın riski komşu il Amasya’da da alarma neden oldu.Yetkililer, köprü çevreleri ve kritik noktalarda yığınak yaparak önlemleri artırdı.Ayrıca merkez ilçe ile Taşova’da okulların çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.Yağışlar son 66 yılın zirvesindeUzun süredir küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden Türkiye’de yağış miktarının son aylarda geçen yıla göre yüzde 73 arttığı belirtildi.Uzmanlar, son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinin kaydedildiğine dikkat çekerken, birçok barajın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/mahalle-mahalle-dehset-sacti-mersinde-6-kisiyi-olduren-saldirgan-yasamina-son-verdi-1105844743.html
türki̇ye
amasya
pazar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105847479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ac35ee53ebea2ea90fe8a7dcad81263.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
baraj, yunus emre, amasya, pazar, devlet su i̇şleri (dsi̇), tokat valiliği, tokat belediyesi
baraj, yunus emre, amasya, pazar, devlet su i̇şleri (dsi̇), tokat valiliği, tokat belediyesi
Tokat ve Amasya’da baraj alarmı: Evler tahliye edildi, dolusavakların taşması bekleniyor
Tokat ve Amasya’da etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı maksimum kapasiteye ulaştı. Yetkililer, dolusavakların çarşamba günü taşabileceği uyarısında bulunurken, Tokat’ın Turhal ilçesinde 15 mahalle ile 7 köy için tahliye kararı alındı. Amasya’da ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi, kritik noktalarda önlemler artırıldı.
Türkiye genelinde son aylarda etkisini artıran yağışlar, birçok bölgede baraj doluluk oranlarını kritik seviyeye taşıdı.
Tokat’ta yoğun yağışların ardından Almus Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, taşkın riski nedeniyle bölgede alarm durumu ilan edildi.Yetkililer, dolusavakların salı gecesi veya çarşamba sabahı taşabileceğini belirtti.
ÇEDAŞ Köprüsü kontrollü şekilde yıkılıyor
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Yazıcıoğlu, köprünün yüzde 70’inin yıkıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:
“Almus Barajı’ndaki dolu savağın dolmasına 30 santimetre kaldı. Yağışlar devam ediyor. Tahminen yarın itibarıyla taşacağı düşünülüyor. Ya salı akşama doğru, ya da çarşamba sabaha doğru 6 saat içinde merkeze ulaşacağı söyleniyor.”
Yazıcıoğlu, mevcut su seviyesinin yaklaşık 1,5 katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.
Hastane ve i̇tfaiye i̇çin önlem alındı
Taşkın riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.
Tokat Belediyesi ve DSİ ekipleri:
kritik alanlarda tahkimat çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgedeki devlet hastanesinin çevresinde de önlemler artırılırken, itfaiye ekiplerinin geçici olarak başka bir noktaya taşındığı belirtildi.
15 mahalle ve 7 köy i̇çin tahliye kararı
Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında toplandığı bildirildi.
Toplantının ardından taşkın riski bulunan:
Samurçay köylerinin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildiği açıklandı.
Amasya’da da alarm durumu
Taşkın riski komşu il Amasya’da da alarma neden oldu.
Yetkililer, köprü çevreleri ve kritik noktalarda yığınak yaparak önlemleri artırdı.
Ayrıca merkez ilçe ile Taşova’da okulların çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.
Yağışlar son 66 yılın zirvesinde
Uzun süredir küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden Türkiye’de yağış miktarının son aylarda geçen yıla göre yüzde 73 arttığı belirtildi.
Uzmanlar, son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinin kaydedildiğine dikkat çekerken, birçok barajın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ifade ediyor.