https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/tokat-ve-amasyada-baraj-alarmi-evler-tahliye-edildi-dolusavaklarin-tasmasi-bekleniyor-1105846915.html

Tokat ve Amasya’da baraj alarmı: Evler tahliye edildi, dolusavakların taşması bekleniyor

Tokat ve Amasya’da baraj alarmı: Evler tahliye edildi, dolusavakların taşması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Tokat ve Amasya’da etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı maksimum kapasiteye ulaştı. Yetkililer, dolusavakların çarşamba günü taşabileceği... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T11:27+0300

2026-05-19T11:27+0300

2026-05-19T11:27+0300

türki̇ye

baraj

yunus emre

amasya

pazar

devlet su i̇şleri (dsi̇)

tokat valiliği

tokat belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105847479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52809c0a3c2db66d75baac52d05a8edf.jpg

Türkiye genelinde son aylarda etkisini artıran yağışlar, birçok bölgede baraj doluluk oranlarını kritik seviyeye taşıdı.Tokat’ta yoğun yağışların ardından Almus Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, taşkın riski nedeniyle bölgede alarm durumu ilan edildi.Yetkililer, dolusavakların salı gecesi veya çarşamba sabahı taşabileceğini belirtti. ÇEDAŞ Köprüsü kontrollü şekilde yıkılıyorTokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Yazıcıoğlu, köprünün yüzde 70’inin yıkıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:“Almus Barajı’ndaki dolu savağın dolmasına 30 santimetre kaldı. Yağışlar devam ediyor. Tahminen yarın itibarıyla taşacağı düşünülüyor. Ya salı akşama doğru, ya da çarşamba sabaha doğru 6 saat içinde merkeze ulaşacağı söyleniyor.”Yazıcıoğlu, mevcut su seviyesinin yaklaşık 1,5 katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.Hastane ve i̇tfaiye i̇çin önlem alındıTaşkın riskine karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.Tokat Belediyesi ve DSİ ekipleri:Bölgedeki devlet hastanesinin çevresinde de önlemler artırılırken, itfaiye ekiplerinin geçici olarak başka bir noktaya taşındığı belirtildi.15 mahalle ve 7 köy i̇çin tahliye kararıTokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun Tokat Valisi Abdullah Köklü başkanlığında toplandığı bildirildi.Toplantının ardından taşkın riski bulunan:Amasya’da da alarm durumuTaşkın riski komşu il Amasya’da da alarma neden oldu.Yetkililer, köprü çevreleri ve kritik noktalarda yığınak yaparak önlemleri artırdı.Ayrıca merkez ilçe ile Taşova’da okulların çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.Yağışlar son 66 yılın zirvesindeUzun süredir küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden Türkiye’de yağış miktarının son aylarda geçen yıla göre yüzde 73 arttığı belirtildi.Uzmanlar, son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinin kaydedildiğine dikkat çekerken, birçok barajın maksimum doluluk seviyesine ulaştığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/mahalle-mahalle-dehset-sacti-mersinde-6-kisiyi-olduren-saldirgan-yasamina-son-verdi-1105844743.html

türki̇ye

amasya

pazar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baraj, yunus emre, amasya, pazar, devlet su i̇şleri (dsi̇), tokat valiliği, tokat belediyesi