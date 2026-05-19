Mahalle mahalle dehşet saçtı: Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırgan yaşamına son verdi

Mersin’de farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldüren, 8 kişiyi yaralayan saldırgan Metin Öztürk... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T10:13+0300

Mersin’de dün meydana gelen silahlı saldırılar kentte büyük paniğe neden oldu.Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde farklı noktalarda saldırılar düzenleyen Metin Öztürk (37), aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi ise yaraladı.Saldırıların ardından kaçan zanlı için geniş çaplı operasyon başlatıldı.Jandarma ekipleri kıskıvrak kuşattıGüvenlik güçleri, saldırganın kullandığı otomobili gece saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Karakütük Mahallesi kırsalında buldu.Yapılan çalışmalar sonucunda Metin Öztürk’ün Çokak mevkisindeki ormanlık alana yakın bir ikamette saklandığı belirlendi.Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile jandarma özel harekat ekipleri bölgeyi kuşattı.Operasyonda:Saldırgan i̇ntihar ettiBölgeyi kontrol altına alan ekipler, Metin Öztürk’ün tabancasıyla yaşamına son verdiğini tespit etti.Olay yerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.Eski eşini sokak ortasında öldürdüSaldırganın ilk olarak Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi’nde eski eşi Arzu Özden’i (32) sokakta yürüdüğü sırada tabancayla öldürdüğü belirtildi.Daha sonra Tarsus ilçesindeki farklı noktalarda saldırılarını sürdüren zanlı;Kaçış güzergahında ise 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.Valilikten açıklama geldiMersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırganın madde bağımlılığı nedeniyle birçok hastane kaydının bulunduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Metin Öztürk hakkında çeşitli psikiyatrik tanılar bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

