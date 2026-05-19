Sağlık raporlarında yeni dönem: Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Sağlık Raporları Yönetmeliği ile sağlık raporu işlemlerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Sağlık raporlarına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Raporları Yönetmeliği ile birlikte rapor başvuru süreçleri dijital sisteme taşınırken, sağlık kurulu işlemleri ve işe giriş raporlarıyla ilgili önemli değişiklikler de hayata geçirildi.Yeni uygulamayla vatandaşların sağlık raporu işlemlerini daha hızlı ve kolay tamamlaması hedefleniyor.Yazılı dilekçe dönemi sona eriyorYeni sistemle birlikte sağlık raporu başvurularında fiziksel dilekçe uygulaması kaldırılıyor.Buna göre tüm sağlık raporu başvuruları dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.Özellikle lisansa tabi olmayan spor ve sosyal aktiviteler için vatandaşlar, herhangi bir sağlık sorunu beyanı bulunmaması halinde doğrudan e-Nabız sistemi üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” oluşturabilecek.Sağlık kurullarında yeni sistemYönetmelik kapsamında sağlık kurulu süreçlerinde de değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeyle:İstisnalar dışında sağlık raporlarının üç hekim imzasıyla düzenlenebilmesine imkan sağlanırken, mühür ve başhekim onayı zorunluluğu kaldırıldı.Bu değişiklikle rapor süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.İşe giriş raporlarında yeni uygulamaYeni düzenlemede işe giriş raporlarına ilişkin dikkat çeken değişiklikler de yer aldı.50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri için işe giriş raporlarının tüm kamu hekimleri tarafından düzenlenebilmesinin önü açıldı.Düzenlemeyle vatandaşların rapor alma sürecinde yaşadığı yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.Engelli ve kronik hastalara uzaktan yenileme kolaylığıYönetmelik kapsamında engelli bireyler ve kronik hastalar için de yeni uygulamalar getirildi.Engelli sağlık raporları ile ilaç ve tıbbi malzeme kullanım raporları, evde sağlık hizmetleri koordinasyonunda uzaktan sağlık hizmetiyle yenilenebilecek.Bu uygulamayla özellikle sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için kolaylık sağlanması amaçlanıyor.Rapor başvuru merkezi kurulacakİkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında “Rapor Başvuru Merkezi” oluşturulacak.Yeni sistem sayesinde sağlık raporu işlemleri:Böylece süreçlerin daha düzenli ve hızlı ilerlemesi hedefleniyor.Sağlık raporlarına İngilizce dil desteğiBakanlık ayrıca sağlık raporlarında standart dışı belge düzenlenmesinin önüne geçmeyi planlıyor.Yeni dönemde sağlık raporlarına İngilizce dil desteği de eklenecek.

