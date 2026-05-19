Ruble, dolar karşısında dünyanın en çok değer kazanan para birimi oldu
Rublenin, ikinci çeyrekte dolar karşısında en yüksek performans gösteren para birimi konumuna yükseldiği belirtildi.
14:21 19.05.2026 (güncellendi: 14:30 19.05.2026)
Rublenin, ikinci çeyrekte dolar karşısında en yüksek performans gösteren para birimi konumuna yükseldiği belirtildi.
Bloomberg’in verdiği habere göre Rus rublesi, nisan ayı başından bu yana ABD doları karşısında küresel ölçekte en güçlü pozitif yönlü kur dinamiğini sergileyerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Ajansın haberinde şu ifadelere yer verildi:
"Ruble, içinde bulunduğumuz çeyrekte dolar karşısında dünyada 'en iyi performans gösteren' para birimi oldu. Nisan başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 12 oranında değer kazanan ruble 72.6 seviyesine kadar yükselerek Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesini test etti."
Sputnik’in borsa verileri üzerinde yaptığı analiz de rublenin dolar karşısında en hızlı yükselişi kaydettiği nisan ayında yüzde 8,57 oranında değer kazandığını ortaya koyuyor.
Öte yandan, Salı günü erken saatlerde tezgah üstü piyasada (OTC) dolar/ruble paritesi, 8 Şubat 2023'ten bu yana ilk kez 71 seviyesinin altını gördü.