İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ev sahibi ve kiracı arasındaki 10 yıllık tahliye davası 5 saatlik telefon görüşmesiyle çözüldü
Ev sahibi ve kiracı arasındaki 10 yıllık tahliye davası 5 saatlik telefon görüşmesiyle çözüldü
İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasında 10 yıldır süren tahliye anlaşmazlığı arabulucuların 5 saat süren telefon görüşmesiyle uzlaşmayla sonuçlandı. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T12:08+0300
12:08 19.05.2026
İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasında 10 yıldır süren tahliye anlaşmazlığı arabulucuların 5 saat süren telefon görüşmesiyle uzlaşmayla sonuçlandı.
İstanbul Avcılar'da 10 yıl önce bir ev sahibi, kanser olan eşinin tedavisini daha rahat sürdürmek için hastaneye yakın olduğu için evindeki kiracısını çıkarmak istedi. Kiracı evi tahliye etmeyince mahkemeye başvurdu ama talebi reddedildi. Süreç içerisinde ev sahibinin eşi hayatını kaybetti, taraflar arasında yaşanan tahliye krizi 10 yıl boyunca sürdü. Tahliye talebi yeniden adliyeye taşınınca dosya arabulucuya gitti. Yaklaşık 5 saat süren telefon konuşmaları sırasında tarafların birbirleri hakkındaki taleplerini anlatan avukat, yüz yüze konuşmaya gerek kalmadan anlaşmayı sağladı.

10 yıllık kriz 5 saatte çözüldü

Avcılar'daki bir taşınmazdaki kira uyuşmazlığın dosyasının arabulucu olarak kendisine geldiğini anlatan Avukat Fatma Bozkurt Saraç yaşanan süreci şöyle anlattı:
"Toplantı için gün ve saat belirleyene kadar taraflar anlaşma iradelerini beyan ettiğini söyledi. 5 saatlik gibi çok kısa bir süre içerisinde anlaşma sağlanmış oldu. 10 yıldır bu uyuşmazlığın sürüyor olmasına rağmen taraflar anlaşmaya uyum gösterdi, çok kısa sürede karşılıklı olarak talepler yerine getirildi."

Hem kira bedelinin artırılması hem de tahliye konusunda anlaşma sağlandı

Uyuşmazlığın 10 senedir sürüyor olmasının sebebinin ev sahibiyle kiracının zaman zaman gerilmesi olduğunu söyleyen Saraç, süreç içerisinde ev sahibinin eşine kanser teşhisi konduğunu dile getirdi. Ev sahibinin eşinin kanser tedavisi göreceği hastaneye evin çok yakın olduğunu belirten Saraç, "Bunun için tahliye talebinde bulunuyor ancak anlaşma sağlanamıyor. Akabinde açılan tahliye davası da reddediliyor. Süregelen durumda da ev sahibinin eşi vefat ediyor. Ancak kira ilişkisi devam ettiği için kira bedelinin artırılması ya da tekrar tahliye talepleri gündeme geliyor." ifadelerini kullandı. Saraç, taraflarla yaptığı görüşmede hem kira bedelinin artırılması hem de kiracı için uygun olan bir zamanda evin tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti.

Hayatlarını sürdürmelerini tıkayan bir süreç yaşandı

Tarafların 10 yıllık süreç sonunda anlaşmalarıyla hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik maddi ve manevi pek çok şeyi telafi ettiklerini kaydeden Saraç, eğer anlaşma sağlanmasaydı ve yargı yoluna gidilmiş olsaydı taraflar için çok büyük bir maddi külfetin olacağını anlattı.
Saraç, dava açıldığı takdirde hakim kararıyla sadece taraflardan biri lehine karar verilebileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Yerel mahkemelerde kira uyuşmazlıklarına ilişkin açılan davalar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerse kalabalık nüfusundan ve davaların yığılmasından ötürü çok uzun sürebiliyor. Zaten geç geldiği için o adalet kimi ne kadar tatmin edebilir? Yerel mahkemelerdeki yargılama sürecinden sonraki İstinaf ve Yargıtay sürecini de göz önüne alırsak 4-5 seneden önce sonuçlanan bir süreç yok. Her ne kadar iddialaşıp, inatlaşıp 'Tahliye etmiyorum, şunu kabul etmiyorum.' diyen taraflar da olsa herkes için zihinsel bir meşguliyet. Hayatlarına devam etmelerini tıkayan bir süreç."
Liechtenstein prensesi, kiracısıyla davalık oldu: 'Oturacak başka evim yok' dedi
